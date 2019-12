El Gobierno de Urkullu completará la legislatura con presupuestos y las cuatro izquierdas vascas se enfrentan en el Parlamento

El Parlamento Vasco ha completado este viernes, en el último pleno de 2019, la tramitación de los presupuestos del próximo ejercicio. Como era conocido, el Gobierno de PNV y PSE-EE ha logrado sacar adelante las últimas cuentas de la legislatura merced a la abstención de los nueve parlamentarios de Podemos (y Equo), que han facilitado la aprobación de la ley económica más importante del año a cambio de modificaciones en el proyecto del Ejecutivo por valor de 89 millones en 2020 (201 millones hasta 2027). La votación, muy celebrada por el lehendakari Iñigo Urkullu y por su equipo económico, aleja el fantasma del adelanto electoral en Euskadi -la fecha ordinaria de las autonómicas es septiembre de 2020- y permite al Gobierno completar la legislatura con estabilidad. Pero el pleno ha dejado también otra imagen: un duro cruce de reproches con las cuatro fuerzas de la izquierda vasca como protagonistas, PSE-EE, EH Bildu, Podemos e IU.

📝 | El pleno de @Pvasco_EuskoL ha aprobado los #Presupuestos2020. 11.774 millones de euros en total; 8 de cada 10 se dedicarán a educación, empleo, políticas sociales y salud: https://t.co/2yBTLfvlu6



✅ 36

❌ 29

⚪ 9 pic.twitter.com/znHzCvghWZ — Pedro Azpiazu (@PedroAzpiazu) December 27, 2019

La ciaboga de Podemos (con el apoyo de Equo pero sin el de los dos miembros de IU dentro de la coalición Elkarrekin Podemos) ha sido incuestionablemente el protagonista principal de un debate parlamentario cuyo resultado ya era conocido. "Podemos decir con orgullo que es un buen acuerdo", ha solemnizado el portavoz parlamentario y líder morado Lander Martínez, que ha reivindicado la utilidad de su formación política y su capacidad para "desbloquear". "En política las ideas se miden por su capacidad de llevarlas a cabo", ha apostillado Martínez anticipándose a las críticas que le lloverían a Podemos desde la bancada de EH Bildu por su giro político e incluso al desmarque de los socios de coalición. Ha dado un dato: aunque se le critique que el pacto no revierte todos los recortes en la renta de garantía de ingresos (RGI), la subida pactada supondrá "49 euros más" para los beneficiarios. "Y con EH Bildu cero", ha remarcado Martínez recordando la fallida negociación presupuestaria que Gobierno e izquierda abertzale mantuvieron el pasado año.

"Las fuerzas políticas vascas tendremos que entendernos. Dialogar es más difícil que confrontar y negociar más trabajoso que criticar." @LanderMartinez_ "En solo tres años en #ElkarrekinPodemos hemos conseguido ser determinantes ayudando a que la política vasca avance." pic.twitter.com/ZvozBShIFj — Podemos Euskadi (@PodemosEuskadi_) December 27, 2019

Desde la bancada de EH Bildu -que ha seguido la línea argumental de las últimas semanas en relación al acuerdo de Podemos con el Gobierno-, la parlamentaria Leire Pinedo ha lamentado que el partido morado "blanquea los recortes" de años anteriores a pesar de los "coloridos"'powerpoints' que aluden a cambios en materias como igualdad, emergencia climática o protección social y ha llegado a decir que Podemos se ha convertido en un sucedáneo del PSE-EE: "Ha habido un momento en que no sabía si el que hablaba era el señor Martínez o la señora Mendia". "Por mucho que lo tiñan de morado y verde, el fondo del presupuesto sigue siendo gris", ha seguido. Pinedo, miembro de EA, un partido sumido en una profunda crisis interna, ha aprovechado su intervención para destacar que ni siquiera toda la coalición Elkarrekin Podemos avala las cuentas y para "felicitar" a los dos parlamentarios de IU por su "coherencia".

Martínez ha replicado a Pinedo con dureza. "No creo que sea la persona más adecuada para comentar las situaciones internas de nadie. Está muy feo", ha respondido el portavoz de Podemos. Martínez, nuevamente, ha cedido parte de su tiempo para que los representantes de IU expusieran su postura contraria a los presupuestos y al acuerdo. "A riesgo de ser pesados -ha proclamado Jon Hernández-, no es nuestro modelo". Y ha añadido que el compromiso electoral de 2016 de Elkarrekin Podemos era "batallar contra los recortes" y potenciar "un modelo alternativo desde la izquierda", algo que no se consigue "aceptando los presupuestos a cambio de unos millones". Incluso ha llegado a decir que las cuentas "facilitan el clientelismo y la corrupción".

Así las cosas, en las votaciones, los dos escaños de IU se han sumado a los del PP y EH Bildu en algunas enmiendas, un gesto más simbólico que efectivo porque la mayoría de PNV, PSE-EE y nueve de los once de Elkarrekin Podemos era más que sólida. No obstante, para despejar incógnitas, Hernández ha parecido dejar claro que no abogan por una ruptura de la coalición con Podemos y Equo. "Vamos a seguir trabajando por la unidad de la izquierda", ha dicho desde la tribuna.

En escena ha entrado también el PSE-EE, socio minoritario de Gobierno del PNV, para defender el acuerdo y aplaudir el cambio de Podemos. "Ha merecido la pena implicarse sin complejos", les ha dicho a los morados Alexia Castelo, al tiempo que ha criticado a EH Bildu con dureza. Pinedo ha replicado que el PSE-EE no tiene peso real en el Ejecutivo de Urkullu porque "no forma parte de la negociación" y porque se limita a "rubricar lo que otros deciden" con tal de no perder sus cargos en la coalición.

.@pinedoleire explica cuál es el problema que tiene @socialistavasco cada año cuando llega el debate presupuestario.

Se queda totalmente al margen del proceso y luego firma lo que le dice @eajpnv, que es el que decide.

Todo a cambio de unos puestos en Lakua.#Presupuesto2020pic.twitter.com/AeFqBC5lHm — EHBildu Legebiltzar (@ehbildu_legebil) December 27, 2019

En medio, el PNV se ha mantenido al margen de este fuego cruzado y se ha limitado a felicitarse por un acuerdo de calado que dota de tranquilidad al tramo final del mandato de Urkullu. Ya no se habla en el entorno de Ajuria Enea de un adelanto de las autonómicas. "Es un día importante para Euskadi", ha manifestado Mikel Arruabarrena, que ha añadido que "la política en Euskadi es diferente". Arruabarrena ha felicitado a Podemos por pasar a ser "el partido más influyente de la oposición" y ha indicado que con estas cuentas Euskadi podrá lograr el objetivo de dejar el paro por debajo del 9% y la deuda por debajo del 12%.