Gobierno Vasco dice que en la huelga de hoteles de Gipuzkoa las posturas no están tan distantes y ve posible el acuerdo

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, ha indicado que la huelga de los trabajadores de los hoteles de Gipuzkoa de los próximos 23, 24 y 25 hay "posibilidades de acuerdo" entre las partes ya que las posiciones entre sindicatos y patronal "no están tan distantes".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el consejero socialista ha incidido asimismo en que el objetivo de que "todos los trabajadores que están en una actividad tengan las mismas condiciones laborales es razonable".

SEMANA SANTA 'HA IDO BIEN'

Tras señalar que el balance de la Semana santa "ha ido bien y las impresiones son buenas", ha reconocido que ha habido "algún dato menor en comparación a 2017", pero ha apostado por "dejar de obsesionarnos con el récord".

"No se trata de medir solo en términos cuantitativos el número de turistas que vienen sino de mejorar los servicios y la calidad, de distribuir mejor los flujos del turismo en el conjunto del Territorio, impidiendo que se concentren en algunos puntos. No se puede hablar los días pares del turismo sostenible y los impares de que no se han superado los récord", ha advertido.

De este modo, y tras argumentar que este año "la gente tenía hambre de sol tras un invierno duro", ha reiterado que la impresión de los datos de Semana Santa es "buena y la actividad turística sigue presentando buena salud".

Cuestionado por el hecho de que ELA, LAB, CCOO, y UGT hayan convocado jornadas de huelga en los hoteles de Gipuzkoa para el 23, 24 y 25 de mayo por la negociación del convenio colectivo, coincidiendo con el congreso de turismo que se celebra en San Sebastián, Retortillo ha confiado en que se puede desconvocar.

"El Congreso ha sido una apuesta fuerte del Departamento. Dije el otro día, tras los encuentros con sindicatos y patronales, que soy partidario de la negociación colectiva y defensor del derecho a la huelga. El haber asumido estas responsabilidades de gobierno no significa que haya cambiado mi posición", ha afirmado.

A su juicio, la manera de gestionar la crisis durante los últimos años ha creado "espacios de marginación laboral en todos los ámbitos" no solo en el turístico y "el objetivo de que todos los trabajadores que están en una actividad tengan las mismas condiciones laborales es razonable".

"Igualar las condiciones me parece absolutamente razonable pero eso no quiere decir que quiera imponer condiciones a una negociación que corresponde a sindicatos y patronales. Un político socialista con responsabilidades de gobierno no puede renunciar al objetivo de que los trabajadores que realizan un mismo trabajo lo hagan en las mismas condiciones", ha reiterado.

A su juicio, en este caso las posiciones entre sindicatos y patronal "no están tan distantes" por lo que hay "posibilidades de acuerdo" y una "disposición positiva" será "bueno para todos".

"Los actores de la negociación colectiva son patronal y sindicato. Yo pienso ayudar lo que pueda a conciliar las partes y que los intereses de ambos lleguen a un punto de acuerdo, pero no soy un mediador en sentido estricto", ha añadido.

NUEVOS HOTELES

Respecto a la construcción de nuevos hoteles en Bilbao y San Sebastián, el consejero ha afirmado que "Euskadi todavía tiene una tasa de oferta hotelera muy razonable y no está en máximos".

En este sentido, ha mostrado su preocupación por las noticias que hablan de los incrementos de los precios de cara a la finales de Rugby que acogerá San Mamés los próximos 11 y 12 de mayo.

En lo que se refiere a San Juan de Gaztelugatxe ha destacado la "importancia que tiene el utilizarlo como reclamo para municipios del entorno" como Bakio y Bermeo.

"Vería la lógica de cobrar un euro no tanto por controlar el flujo, por el hecho de cobrar por entrar, sino por conseguir que eso pudiera financiar un medio de transporte hacia municipios adyacentes de modo que repercutiera en una actividad positiva en esos municipios que generase actividad", ha expresado.

COMPRAS POR INTERNET

Respecto a las compras por internet y lo que representan fenómenos como Amazon para el pequeño comercio, Retortillo ha entendido que estos últimos estén "preocupados".

"El impacto de estas plataformas en muchas ocasiones responde a un modelo de capitalismo salvaje en los márgenes de la regulación pero que compite con los mismos consumidores que otros comercios que atienden a una regulación laboral y de impuestos", ha criticado.

En este sentido, ha alertado de que en la Unión Europea la "supuesta homogeneidad de mercados no se corresponde con una homogeneidad de regulaciones" que permita controlar que todos compitan "en las mismas condiciones".