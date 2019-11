Gobierno Vasco insiste en que Herenegun condena y desligitima "de arriba a abajo" toda vulneración de derechos humanos

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha reiterado este jueves que el material educativo Herenegun condena y deslitigima "de arriba a abajo" toda vulneración de derechos humanos ocurrida en Euskadi durante los últimos 60 años. Además, ha añadido que tiene en consideración "las particularidades" de ETA, ya que ha sido "la que ha tenido continuidad en esos 60 años, algo que no ha ocurrido con otras expresiones de violencia u organizaciones terroristas".

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, Fernández ha admitido que lograr el consenso en torno al programa educativo sobre la historia del terrorismo y la violencia es "muy difícil", porque, según ha dicho, "las heridas aún están ahí, no ha pasado demasiado tiempo y mirar atrás y buscar consennsos suele ser lo más complicado".

No obstante, ha destacado que "debemos ver como una oportunidad todo lo que está sucediendo", en referencia a las criticas realizadas por el PP vasco y Covite a dicho material educativo.

Así, ha explicado que, tras hacer público Herenegun, el Gobierno Vasco abrió un periodo para realizar aportaciones, en el que recibió 32 documentos diferentes, "entre los que había de todo, desde los que decían que el material estaba muy mal, hasta los que decían que estaba muy bien".

"Durante seis meses hemos mantenido un diálogo intensivo con esas 32 asociaciones, hemos hablado y hemos analizado el material, y de ahí han salido algunos cambios para introducir en los videos. Estamos contentos con el trabajo realizado, porque ha sido profundo y verdadero. Creo que hemos logrado importantes avances, no para lograr la unanimidad, pero si para cultivar un espacio de acuerdo", ha explicado.

En este sentido, ha manifestado que, en el material audiovisual del programa educativo, que está dirigido a alumnos de entre 15 y 17 años y se incluirá en la asignatura de Historia, "se explica a los alumnos qué es lo que ha pasado, se citan todas las experiencias y expresiones de terrorismo y violencia que han ocurrido y, en torno a eso, se hace un análisis de cara al futuro y también de cara al pasado".

"Y en ese análisis no hay ningún tipo de duda: se condenan y deslegitiman de arriba a abajo el terrorismo y todas las vulneraciones de derechos humanos, tanto el terrorismo de ETA como cualquier otra expresión de violencia. El material, ni el del inicio ni el de ahora, plantea ninguna duda sobre la deslegitimación de la violencia, y eso queda bien claro", ha asegurado.

Asimismo, ha señalado que Herenegun establece "dos fundamentos sólidos", como son los derechos humanos y la pluralidad, y destaca que, "cuando miramos al pasado, lo peor ha sido que esos dos fundamentos no se respetaron". Además, ha indicado que, a la hora de elaborar el material, han tenido en consideración dos criterios: "Que no se pueden admitir ni legitimar de manera directa o indirecta la utilización de la violencia y las vulneraciones de derechos humanos, y que, cuando se cuenta la historia, no se puede olvidar ninguna expresión de violencia".

"PARTICULARIDADES" DE ETA

En este sentido, Jonan Fernández ha explicado que Herenegun también tiene en cuenta "las particularidades" de ETA, ya que, según ha dicho, "ha sido la que ha tenido continuidad en esos 60 años, algo que no ha ocurrido con otras expresiones de violencia u organizaciones terroristas".

"ETA es la organización que más vulneraciones del derecho a la vida ha generado en estos últimos 60 años, y ese es un elemento diferencial que se tiene en consideración", ha asegurado.

En todo caso, el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco ha recordado que "también ha habido otras expresiones de violencia y terrorismos, y también se cuentan, porque han ocurrido, y, como han ocurrido, están dentro de la historia".

"Hay que contarlo todo, sin mezclar las cosas y sin que algunas compensen a otras, porque, éticamente, ése puede ser el problema, es decir, decir que, como ha existido esta violencia, también ha existido ésta otra, o que, al igual que existen estas víctimas, éstas otras también están ahí. Eso es éticamente inaceptable. Cada violencia y terrorismo requiere claramente un análisis crítico especial, y no mezclarla con otras violencias", ha explicado.