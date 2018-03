Gobierno Vasco pide a la IA que se sume al rechazo de los partidos e instituciones a los actos de homenaje a presos

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha pedido a la izquierda abertzale que se sume al rechazo de los partidos del arco parlamentario y de las instituciones a los actos de homenaje a presos de ETA, que son "radicalmente intolerables" y suponen una "revictimización de las víctimas".

Además, cree que la operación desarrollada por la Guardia Civil este martes por supuesto enaltecimiento del terrorismo no debe "alterar" la posible disolución de ETA, y ha reclamado a la banda un planteamiento de desaparición "claro, incuestionable e inequívoco", que sea "unilateral, efectivo y definitivo". Además, ha criticado que no se haya puesto el operativo en conocimiento de la Ertzaintza.

El representante del Ejecutivo autonómico se ha referido, de esta manera, al operativo desarrollado por el instituto armado, en el que ha detenido al que fuera histórico dirigente de ETA y que ya cumplió su pena, Antton López Ruiz, 'Kubati', bajo la acusación de enaltecimiento del terrorismo por participar en noviembre en el homenaje a la exjefa de la banda fallecida Belén González Peñalba. En el operativo también se ha arrestado a la responsable de Sortu en Navarra, Miren Zabaleta, a Oihana Garmendia, portavoz habitual de Kalera Kalera, y a Olatz Dañobeitia.

En la habitual comparecencia ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno, después de que ayer se celebrara un acto de bienvenida al preso de ETA Zunbeltz Larrea en Durango (Bizkaia), Erkoreka ha llamado al conjunto de las instituciones a reafirmarse en que es "radicalmente intolerable toda actuación pública que pueda volver a victimizar a víctimas del terrorismo que ya lo han sido".

"La segunda victimización es siempre mala, pero una segunda victimización que se producen a través de actos públicos hechos en la calle nos parece que es particularmente inadmisible porque está proscrita también por una Ley específica del Parlamento Vasco", ha indicado.

Según ha recordado, "en esta misma línea se pronunció el Parlamento Vasco hace unas semanas y lo que cabe es reafirmarse en los pronunciamientos ya hechos y sumarse, más explícitamente aún si cabe, a la declaración que al respecto también hizo el Parlamento Vasco el 22 de febrero en una resolución que adoptó a este respecto".

"A partir de ahí, instar también a todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales a que se sumen a esta declaración del Parlamento Vasco, que hagan suyos sus planteamientos, todas las consideraciones en las que descansa esta declaración parlamentaria que plantea el no incurrir en la segunda victimización de las víctimas con actos públicos de esta naturaleza que puede acabar humillándolas y puedan acabar interpretándose como gestos de exaltación del terrorismo o de terroristas concretos", ha indicado.

En este sentido, ha pedido a la izquierda abertzale a que "haga causa común con el resto de fuerzas políticas del arco parlamentario y comulgue y comparta los planteamientos que inspiran y dan sustento al acuerdo parlamentario del mes de febrero, que fue claro, explícito y rotundo".

Según ha recordado, la resolución del Parlamento se adoptó "inmediatamente después" de que el Gobierno Vasco, con el lehendakari, Iñigo Urkullu, a la cabeza, hiciera "una afirmación terminante a este respecto".

OPERACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

En cuanto a la operación desarrollada este martes por la Guardia Civil, ha señalado que desconoce si la información que ha trascendido "es completa" porque podría haber más arrestos.

"No sabemos a qué iniciativa judicial obedece esta actuación, tampoco si obedece a algún impulso judicial ni cuáles son, en su caso, los motivos de las detenciones. Por tanto, difícilmente podemos hacer una valoración, más allá de la de requerir que los motivos se conozcan lo antes posible y que las actuaciones se lleven a cabo con la regularidad y los requisitos legales establecidos para ese tipo de operaciones", ha añadido.

El portavoz del Gobierno Vasco ha señalado que suele ser habitual que no sepan nada de este tipo de operativos, aunque podría "formular alguna crítica" si hubiera una información "fluida y una cooperación policial efectiva".

"Es cierto que este tipo de situaciones se han producido con anterioridad, que no es la primera vez que nos encontramos con una situación de este tipo y que son tipos de conducta que no se corresponden muy bien con un marco en el que la colaboración policial es efectiva y en el que existe un foco de información que permiten a unas y otras conocer, hasta el límite en el que tienen que conocer, las operaciones que llevan a cabo las demás policías que operan en el mismo ámbito territorial", ha indicado.

Josu Erkoreka ha manifestado que "es difícil conocer, con la escasa información" de que la disponen, "cuál es exactamente el significado, el alcance y el contenido de esta operación policial".

"Por eso pedíamos que se aclarase lo antes posible, que dispusiéramos de información, no solo el Gobierno Vasco, sino también la sociedad vasca, y que tuviera la información necesaria para poder evaluar y comprender el sentido de la operación que, en este momento, no sabemos ni en qué tipo de proceso judicial se inscribe ni qué órgano judicial lo impulsa. No sabemos absolutamente nada", ha reiterado.

ETA

Erkoreka ha señalado que "cualquiera que sea su alcance, contenido y significado", ve "claro que no debería alterar ningún planteamiento que pueda estarse formulando en relación con la desaparición o disolución de ETA".

En relación con el fin de ETA, ha apuntado que el Gobierno Vasco tiene "una posición clara" porque "constituye uno de sus objetivos expresamente recogidos tanto en el programa de Gobierno como en el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-20120".

A su juicio, en primer lugar, la desaparición de la banda "es una exigencia y una necesidad planteada por una inmensa parte de la ciudadanía vasca y no puede ser desatendida". Además, ha apuntado que es "necesidad imprescindible para poder avanzar en el ámbito de la normalización de la convivencia". "Es imprescindible para que ese camino de la normalización de la convivencia pueda consolidarse y llegar a su fin", ha insistido.

En segundo lugar, ha destacado que la disolución de ETA "tiene que ser real, tangible e inequívoco, y no algo planteado en términos ambiguos o susceptibles de lecturas muy diferentes". "Debe ser algo claro, incuestionable e inequívoco, de manera que pueda hacerse efectivo cumpliendo tres requisitos: el de la unilateralidad, la efectividad y el carácter definitivo. Tiene que ser unilateral, efectivo y definitivo", ha advertido.

En tercer lugar, considera que cualquier definitiva desaparición de ETA "no puede llevarse a cabo sin una referencia a las víctimas". "Debería incluir un reconocimiento explícito del daño provocado a las víctimas, de las graves violaciones de derechos fundamentales provocadas durante la larga historia de la existencia de la actuación de ETA, y además, debería ofrecer también a los presos vías y cauces para ue cada uno de ellos pueda optar por los mecanismos individualizados de acogerse a los beneficios penitenciarios", ha precisado.

A su juicio, estos son los requisitos que "debería reunir cualquier hipotético planteamiento relacionado con la disolución o la desaparición de ETA, sin entrar a especular cuándo ni cómo ni en qué términos se va a producir ni con qué palabras se va a materializar".