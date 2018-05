Gobierno Vasco "no abdicará" de su confianza en "superar dificultades" y alcanzar acuerdos sobre un nuevo estatus

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu "no abdicará" de su confianza en "superar dificultades, aproximar posiciones y alcanzar acuerdos" sobre un nuevo estatus para Euskadi en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco. Además, cree que es "innegable" que los puntos de partida de las formaciones son "muy distantes", pero se niega a hacer "un planteamiento pesimista en estos momentos".

De esta forma, Erkoreka ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre si cree que pueden dificultar los consensos posiciones como la del PNV, que en el texto que ha presentado para incluir en el preámbulo de nuevo Estatuto reclama que se reconozca la existencia de "una Euskal Herria" con "identidad propia, asentada en siete territorios", ubicados en los Estados español y francés. Además, pide que recoja una relación "bilateral" con el Estado, "de naturaleza confederal y "no subordinada", y que la ciudadanía vasca tenga derecho a "decidir".

En una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, ha recordado que el Ejecutivo "descansa" sobre un acuerdo de coalición suscrito por PNV y PSE-EE, en cuyo cuarto punto, se hace referencia a lo que ambas formaciones acuerdan en torno a la forma de gestionar el futuro del autogobierno, "y en su caso, alcanzar consensos en el marco del Parlamento vasco y, singularmente, en el marco de la ponencia".

En este sentido, ha subrayado que en el pacto de Gobierno se recogen 14 puntos, de los cuales, entre otros, consensúan que "se debatirán o se tomarán en consideración en la ponencia de autogobierno, con independencia de lo que cada formación política pueda plantear" en su seno, "el reconocimiento de Euskadi como nación o el reconocimiento del derecho a decidir y su ejercicio pactado". "Esto no es algo novedoso, sorprendente e imprevisible, sino que estaba, de alguna manera, previsto ya y recogido, incluso, en el acuerdo de coalición", ha destacado.

Josu Erkoreka ha indicado que se está "donde era previsible que se estuviera", que cada formación política "expresa sus puntos de vista, formula sus planteamientos y busca el acuerdo que necesariamente va a tener que alcanzarse en el seno de la ponencia para que pueda procederse, después, a la tramitación de la iniciativa que pueda resultar de cara a la reforma del autogobierno".

SIN PESIMISMO

Sobre la posibilidad de llegar a acuerdos, ha señalado que él no va a hacer "un planteamiento pesimista en este momento", ni tampoco va a "formular públicamente una desconfianza gubernamental respecto a las posibilidades de la ponencia de autogobierno".

"Creo que todo el mundo en la ponencia de autogobierno es consciente de la inmensidad, de la relevancia del reto que tienen entre manos. El desafío es importante, la dificultad no es irrelevante porque los puntos de partida de las formaciones políticas que tienen representación en la ponencia de autogobierno son muy distantes, eso es innegable", ha indicado.

En todo caso, no cree que se esté en una situación que "no fuera, de alguna manera, previsible". "No creo que nadie pensara que en la ponencia de autogobierno fuera de entrada todo el conjunto de formaciones políticas que forman parte de la misma, renunciando a sus posiciones de partida. Por tanto, no creo que sea algo que deba sorprender en este momento", ha subrayado.

Erkoreka ha dicho que será el tiempo el que diga si es posible o no el acuerdo y el trabajo de la propia ponencia "lo evidenciará". "Pero es algo sobre lo que ahora no va a hacer un pronóstico el Gobierno, sin renunciar ni abdicar su confianza en la ponencia de autogobierno y en la expectativa que existe en la sociedad de que la ponencia de autogobierno pueda, finalmente, superar las dificultades, aproximar posiciones y alcanzar acuerdos", ha concluido.