Gobierno Vasco no ve "antidemocrática ni prepotente" aprobar las medidas de la Ley de Acompañamiento en lectura única

La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha lamentado que se hable más "de la forma" de Ley de acompañamiento presupuestario que "del fondo" y ha rechazado que la posible aprobación de sus medidas por el procedimiento de lectura única sea "antidemocrática".

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Tapia se ha referido al proyecto de Ley de medidas presupuestarias urgentes aprobado este pasado martes por el Consejo de Gobierno y que necesita al menos la abstención de algún partido de la oposición para salir adelante.

"Me gustaría que en vez de hablar tanto de la forma se trabaje más el fondo", ha afirmado, para añadir que si una Ley de presupuestos se presenta "en conjunto" para recoger toda la acción de gobierno, ha sido "habitual en una situación de prórroga presupuestaria presentar una Ley de acompañamiento presupuestaria también en una única ley de lectura única".

"NO ES ANTIDEMOCRÁTICA"

Según ha resaltado, se trata de una opción que "no es antidemocrática" sino que es "el modo habitual de trabajar". "Vamos a ir al fondo y no tanto a la forma", ha insistido, para recordar que abarca cuestiones como incrementar los salarios de los funcionarios o aumentar la RGI", entre otras.

"Es difícil oponerse a ello pero me temo que hablamos más de las forma y no tratamos el fondo. Es una medida habitual y que supone una forma de hacer que no es antidemocrática ni hay prepotencia", ha añadido.