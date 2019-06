Gobierno Vasco no quiere "ni considerar la hipótesis" de un adelanto de elecciones generales

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha asegurado que no quieren "ni considerar la hipótesis" de un adelanto de elecciones generales, y ha afirmado que, con los resultados de los comicios "en la mano", no hay alternativa viable a Pedro Sánchez.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Erkoreka ha insistido en que la sociedad "empieza a percibir ya la necesidad de que se constituya, cuanto antes, un Ejecutivo que empiece a gobernar como es debido, y a responder a los retos sociales, económicos, políticos y territoriales que tiene el país cuanto antes".

En este sentido, ha apuntado que la interlocución del Ejecutivo vasco con el Gobierno central "está reducida a la mínima expresión" por esta situación. Además, ha recordado que, en su caso concreto, su interlocutora habitual, Meritxell Batet, "ni está" ya en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para hablar, por ejemplo, del desarrollo del Estatuto de Gernika.

Por ello, cree que cada vez "urge más" que se cree el Ejecutivo central, y ha asegurado que no quieren "ni considerar la hipótesis de un adelanto electoral". Asimismo, ha lamentado "la ligereza con la que, a veces, se especula con esa posibilidad". "Es que en los últimos cuatro años hemos tenido tres convocatorias electorales y es un exceso", ha subrayado.

Josu Erkoreka no descarta que haya formaciones políticas que quieran "provocar una desestabilización mayor o que consideren que en las aguas revueltas las elecciones repetidas pueden obtener mejor resultado y mejorar sus posiciones".

"Pero nos parece que sería una irresponsabilidad y resultaría enormemente perjudicial para la marcha de la sociedad, que en este momento lo que requiere es que haya un Gobierno como es debido y empiece a gobernar", ha indicado.

Además, ha indicado que el Gobierno Vasco necesita "un interlocutor serio, fiable en Madrid, que empiece a dar respuesta a las cuestiones" que contienen los acuerdos suscritos en los últimos años con la Administración central.

NAVARRA

Erkoreka ha señalado que se imagina que Navarra Suma "está jugando sus bazas" para hacerse con el Gobierno en la Comunidad Foral, al ofrecer sus votos a Pedro Sánchez para su investidura, pero es algo que tendrá que valorar Pedro Sánchez porque, "por ganar dos votos", puede "perder otros por otro lado".

También ha considerado que la hipótesis de una alternativa "no existe", ya que, "hoy en día, con los resultados electorales en la mano, la única alternativa con la que se puede jugar es la de Sánchez, no hay candidato alternativo viable". "Le corresponde a él tomar la iniciativa. Sabemos que el panorama está complicado, pero no es imposible y, sobre todo, es necesario", ha aseverado.