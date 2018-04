Gobierno Vasco dice que su papel está en gestionar que la disolución de ETA se produzca y no en su escenificación

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que el papel del Ejecutivo no está "en la escenificación" de la disolución de ETA, sino "gestionando de verdad que esto pueda llevarse en los términos en los que el Gobierno cree que tiene que llevarse". Además, ha asegurado que el acto de Kambo del próximo 4 de mayo, previo a la desaparición de la banda, no va a "suplantar" las percepciones "radicalmente negativas" de lo que ha supuesto la banda.

A su juicio, "aquí cada persona tiene su experiencia personal sobre lo que ha supuesto ETA en su vida, hay interpretaciones y lecturas suficientes sobre lo que ha representado ETA como para que un solo acto, por exitoso que sea, pueda eclipsar todo lo anterior".

"Yo creo que este acto para nada va a suplantar las percepciones que todos y cada uno de nosotros, los que hemos convivido con ETA durante una etapa no desdeñable de nuestra vida, tengamos de lo que ha supuesto aquel fenómeno y condicione nuestra valoración, en mi caso, radicalmente negativa de lo que ha supuesto ETA en la vida social y política de los vascos", ha añadido en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

Josu Erkoreka ha recordado que el Ejecutivo Vasco "no deja de estar" en el encuentro de la localidad vasco francesa de Kanbo "porque no sea relevante". "No les resta importancia al hecho de que se oficialice la desaparición definitiva de ETA en un acto público" y lo que ello puede significar para la política vasca, ha aseverado.

VÍCTIMAS

En todo caso, el Gabinete de Iñigo Urkullu cree que "no debe estar" porque "lo importante, en este caso, es que se deje claro e inequívoco que se oficializa la desaparición definitiva de ETA y que hay una consideración igualitaria para todas las víctimas".

"Si todo eso queda claro, lo demás, la escenificación de todo esto, la puesta en escena, es secundario, y el Gobierno Vasco cree que su papel no está ahí, está gestionando el fondo del asunto, gestionando de verdad que esto pueda llevarse a cabo o deba llevarse a cabo en los términos en los que el Gobierno cree que tiene que llevarse, y no en la escenificación, que eso sí que es secundario", ha apuntado.

(Habrá ampliación)