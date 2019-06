Gobierno Vasco reitera que su intención es llegar a un acuerdo de presupuestos y no contempla un adelanto electoral

Azpiazu ha realizado estas afirmaciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en San Sebastián, en la que ha recordado que hay establecidas unas reuniones para este próximo miércoles con PP y Elkarrekin Podemos, mientras que el 2 de julio la cita será con EH Bildu.

"A partir de ahí, veremos cuáles son las consideraciones de avanzar en un acuerdo presupuestario, y la intención del Gobierno es, obviamente, llegar a un acuerdo y para eso trabajaremos", ha expresado.

Preguntado por si se plantearía un adelanto electoral si no se llegase a un acuerdo sobre las Cuentas vascas, el consejero de Hacienda ha asegurado que "no contempla esa posibilidad". "Ahora estoy en fase de negociación y de acuerdo", ha remarcado.

Asimismo, ha asegurado que no hay un grupo político predeterminado con el que poder alcanzar un acuerdo. "De momento con los tres, no he tenido la primera reunión con ninguno de ellos no voy a empezar a descartar", ha asegurado Azpiazu, quien ha insistido en que va a reunirse con los tres y "en camino veremos con quien hay más posibilidades o nom pero eso nos lo dirá el propio proceso, nos irá llevando hacia un grupo o a otro pero nada se puede predeterminar en este momento".