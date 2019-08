Gobierno Vasco intentará "hasta el último suspiro" lograr un acuerdo presupuestario con la oposición

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que el Ejecutivo intentará "hasta el último suspiro" alcanzar un acuerdo con los grupos de la oposición para aprobar los Presupuestos de Euskadi para 2020. Para conseguirlo, cree que habrá que hacer "las cesiones y modulaciones que sean necesarias", pero dentro de "un marco general insoslayable".

En declaraciones a Europa Press, Erkoreka ha afirmado que no solo cree que es posible un acuerdo presupuestario, si no que está "convencido de que habrá una negociación sincera, leal y honesta en esta ocasión" para que sea así.

Tras destacar que todos los departamentos del Gobierno vasco "están metidos de pleno" en la elaboración de sus Presupuestos para poder contar en septiembre con un borrador del proyecto de cuentas públicas, ha asegurado que, posteriormente, se someterá a "contraste" de todos los grupos, "sin marginar a ninguno de ellos, en absoluto".

Por su parte, ha asegurado que el Ejecutivo "hará todo lo que esté al alcance de su mano para que los acuerdos" sean posibles porque "sería bueno que la sociedad vasca dispusiera de unas cuentas públicas actualizadas y acordes con la evolución de la situación económica".

Además, ha recordado que, en los contactos preliminares que mantuvo con la oposición el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ningún partido "se autoexcluyó ni rechazó de antemano" los planteamientos del Gobierno Vasco. "En general, hubo una sintonía de fondo, aceptando que el diagnóstico macroeconómico que hacía el Gobierno Vasco está básicamente bien planteado y centrado", ha añadido.

CONDICIÓN DEL PP

Josu Erkoreka se ha referido a la condición que ha puesto el PP de que se aborde una rebaja fiscal en el IRPF para poder facilitar la aprobación de las cuentas públicas, y ha subrayado que "esa demanda no se puede tramitar en el contexto presupuestario". "El presupuesto del Gobierno Vasco no va a contemplar tipos impositivos, ni va a elevar ni va a bajar ninguno de los tipos impositivos centrales que conforman nuestro sistema tributario", ha remarcado.

Por ello, ha apuntado que, en todo caso, está cuestión debe abordarse "en un foro distinto, en el que, probablemente, el Partido Popular participará porque participó también de la última reforma fiscal que se llevó a cabo".

En todo caso, ha precisado que "lo que se diseñe de cara al futuro tiene que descansar, necesariamente, en la evaluación que se haga de lo que supuso de positivo o de negativo la última reforma tributaria".

En cuanto a la postura que pueda mantener EH Bildu, después de que no fructificaran las conversaciones que mantuvo con el Ejecutivo sobre el anterior proyecto presupuestario, Erkoreka ha recordado que "la anterior negociación se produjo en unas circunstancias determinadas, en un contexto muy concreto", pero ha precisado que "esas circunstancias y ese contexto no tiene por qué reproducirse necesariamente en este ejercicio".

"Vamos a ver cómo afronta EH Bildu el proceso de negociación. No voy a negar que la experiencia del año pasado no fue positiva porque el Gobierno Vasco acabó con la impresión de que, por parte de EH Bildu, en ningún momento, existió una voluntad real de alcanzar un acuerdo y que ganó el tiempo mareando la perdiz, que no se implicó en ningún momento porque no era su voluntad implicarse y alcanzar un acuerdo real", ha manifestado.

El portavoz del Ejecutivo ha señalado que habrá que ver cuál es, en esta ocasión, la posición de la coalición soberanista. "Veremos si este año se repite o no esa actitud, o nos encontramos con una disposición más abierta, más flexible, más dispuesta a hacer el esfuerzo de cesiones y de modulaciones que entraña toda negociación", ha explicado.

A su juicio, "todas las posibilidades están abiertas, todas las opciones continúan ahí", y el Gobierno Vasco "tampoco ha considerado que haya que marginar a ninguno de los grupos, en absoluto", sino "todo lo contrario, quiere contar con todos".

PRÓRROGA

Aunque considera que "nunca una prórroga presupuestaria es necesariamente un drama irreversible", ha dicho que "es innegable que no es la mejor opción". "Por eso, el Gobierno tiene que empeñarse en hacer todo lo que se encuentra al alcance de su mano para aprobar unos presupuestos acordes con cada ejercicio presupuestario, con lo que es la realidad económica del momento", ha señalado.

Josu Erkoreka ha subrayado que prorrogar las cuentas públicas tampoco significa que no haya un Presupuesto, y ha recordado que este año se aprobaron, además, "una serie de leyes" para adaptarlo "a las circunstancias del momento".

Sin embargo, ha reiterado que esa no es "la opción preferida" y el Ejecutivo "tiene muy claro que su primera obligación y compromiso pasa por negociar hasta el último momento, hasta el último suspiro", el presupuesto con las formaciones políticas de la oposición.

Para ello, considera que hay que hacer "todas las modulaciones y todas las cesiones de posiciones que sean necesarias", de forma que las cuentas públicas "sean posibles, siempre dentro de un marco general que es insoslayable".

Sin embargo, ha indicado que, "a partir de ahí, si el Presupuesto no es posible", se puede ir a una la prórroga porque si es "ajustada, con leyes que propicien ese ajuste, permite gestionar las cuentas de manera razonable", y no supone, en absoluto, "una parálisis gubernamental ni mucho menos".

NUEVO ESTATUS

En cuanto al nuevo estatus para Euskadi en el que se trabaja en la ponencia de autogobierno, Erkoreka ha dicho que no se atreve a hacer "un vaticinio" de para cuándo puede aprobarse un texto articulado, y ha recordado que a finales de noviembre habrá una propuesta de la comisión de expertos a la que se encargó su elaboración.

"A partir de ahí, habrá que ver, primero, cuál es el tenor exacto del texto que proponen. En segundo lugar, qué porcentaje del texto que propongan descansa sobre acuerdos y qué porcentaje descansa sobre disensos. Y, en tercer lugar, qué puede hacer la ponencia parlamentaria con esos acuerdos y disensos", ha explicado.

A su juicio, la labor del comité de juristas "no es fácil", ya que se le encomendó redactar un texto con las bases acordadas en la ponencia de autogobierno, "pero, al mismo tiempo, buscando puntos de encuentro con los votos particulares, de manera que fuera posible ensanchar los acuerdos alcanzados".

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno Vasco tiene, "por supuesto, interés en que pueda desbloquearse lo antes posible todo lo que tenga que ver con la elaboración del texto jurídico" que vaya a marcar "la convivencia futura" de los vascos y a determinar sus "límites de autogobierno".

Pero también pretende, según ha apuntado, que el acuerdo "sea el más amplio posible". "Si para eso hace falta algo más de tiempo, bienvenida sea la ampliación de plazos", ha manifestado. Por último, ha advertido de que no será posible el consenso, "si no existen cesiones por todas las partes que aspiran a esa confluencia".