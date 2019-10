El Gobierno Vasco no limitará finalmente las ayudas por paternidad a quienes tengan empleada de hogar

En una entrevista concedida a radio Euskadi, recogida por Europa Press, la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, ha recordado que el Gobierno Vasco no puede dar permisos de paternidad porque no tiene competencia para ello, sino que aplicará iniciativas para excedencias remuneradas con el fin de fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los niños para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.

En este sentido, el Ejecutivo implementará "una serie de medidas pioneras que permitan, sobre todo, trabajar la corresponsabilidad de los padres y cónyuges no gestantes en el cuidado de los menores desde los primeros días del nacimiento, con el objetivo de generar ese apego que beneficia a los menores en su crecimiento".

Esto se aprobará en el Consejo de Gobierno del 22 ó del 29, en función de si están acabados los informes jurídicos que se requieren para su aprobación. Sobre la informaciones publicadas sobre que, para ello, no se puede contratar a una persona empleada del hogar o no matricular a los niños en una guardería, ha apuntado que estos eran planteamientos que formaban parte de un borrador "que todavía no es definitivo" porque se está ultimando el decreto.

En todo caso, ha insistido en que no se trata de permisos de paternidad en sí, pero tampoco de "vacaciones pagadas, sino de una excedencia voluntaria remunerada que complementará hasta las 16 semanas los permisos que tienen concedidos por la Seguridad Social".

La consejera ha recordado que, en la actualidad, los padres y los cónyuges no gestantes "tienen reconocido su permiso de paternidad de ocho semanas". El objetivo del Gobierno Vasco "es complementar con estas ayudas estos permisos".

Tras señalar que se puso sobre la mesa una posible limitación a las familias que tuvieran contratadas personas para ayudarles en las tareas del hogar, ha apuntado que "es difícil saber, a veces, si esa persona que está contratada en el hogar se va a dedicar a realizar labores domésticas o se va a tener como encomienda principal el cuidado el menor".

"Dado que eso es complicado y que legalmente es difícil porque los epígrafes no son claros a la hora de discernir si una persona se dedica a cuidar la casa o a cuidar al niño, después de la reflexión que hemos realizado en base a los informes que nos han trasladado, hemos creído conveniente eliminar esa condición porque podría resultar imposible saber cuál es el papel principal de esa persona que estaba contratada y podríamos estar perjudicando a muchas familias en Euskadi", ha indicado.

Por lo tanto, "esa condición que eliminaba la posibilidad de acceder a estas ayudas se va a eliminar definitivamente del decreto que se apruebe a finales de octubre", probablemente el día 22.