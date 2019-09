Gobierno Vasco espera movilizar 8,5 millones de euros con la rehabilitación energética de viviendas hasta 2022

El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco espera movilizar 8,5 millones de euros en la rehabilitación energética de edificios residenciales privados de más de 40 años hasta el año 2022, gracias a la aprobación por parte de la Comisión Europea del proyecto Agree (Aggregation and improved Governance for untapping Residential Energy Efficiency potential in the Basque Country), con el que diseñará instrumentos de financiación innovadores adaptados a las necesidades de las personas residentes.

En un comunicado, el Ejecutivo ha explicado que este proyecto, que cuenta con una subvención de la Comisión Europea de 562.000 euros, se desplegará hasta el año 2022 en tres iniciativas piloto que se ejecutarán en comunidades de vecinos de Basauri, San Sebastián y Vitoria.

En ellas, se propondrá acometer proyectos de rehabilitación integrales, donde la accesibilidad y la eficiencia energética serán las protagonistas, con la creación de nuevos sistemas de financiación diseñados específicamente para este tipo de intervenciones y garantizando la participación en el proceso de personas residentes.

Además de la mejora de la calidad de vida de las personas residentes en los edificios que participen en Agree, el proyecto persigue potenciar el mercado de la rehabilitación; incrementar la eficiencia energética y accesibilidad de los edificios; y obtener importantes beneficios ambientales como la reducción de 250 toneladas de CO2eq/año hasta el año 2022.

Junto con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, también participan como socios en este proyecto el centro de investigación Tecnalia; Bidebi, la sociedad pública de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Basauri; la sociedad municipal de urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria, Ensanche 21.

También la sociedad municipal de vivienda del Ayuntamiento de San Sebastián, Donostiako Etxegintza; y la sociedad pública de gestión ambiental Ihobe, que han dado arranque al proyecto en una reunión de lanzamiento celebrada este jueves en Vitoria.

El proyecto Agree cuenta con una subvención de 562.000 euros financiada por el programa europeo Horizonte 2020, considerado como el mayor programa de investigación e innovación de la Unión Europea, con fondos destinados a asegurar la competitividad global de Europa mediante el apoyo de proyectos innovadores como Agree.

UN PARQUE ENVEJECIDO

El Gobierno Vasco ha explicado que la experiencia y el conocimiento adquirido en la ejecución de los tres proyectos piloto, quedará recogida en un manual para que pueda ser aplicado en edificios de similares características.

El objetivo es mejorar las condiciones energéticas, ambientales y sociales del parque de viviendas del País Vasco, ya que se trata de uno de los más antiguos del sur de Europa, con un 57% de los edificios residenciales construidos entre los años 1940 y 1980, antes de que existieran regulaciones sobre eficiencia energética.

En este sentido, ha recordado que el estudio realizado en 2017 por el Gobierno Vasco sobre Demanda y Necesidades de Vivienda en Euskadi, estima en 76.286 las viviendas que necesitarían ser rehabilitadas en un horizonte de cuatro años.

Asimismo, el estudio detalla que el 67% de estas viviendas está ubicado en edificios de más de 40 años de antigüedad, y tienen propietarios de avanzada edad y con escasos recursos económicos para acometer obras de mejora.