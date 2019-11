Gobierno Vasco asegura que "trabajará al margen de los acuerdos en Madrid" para aprobar los presupuestos "con quien sea"

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha afirmado que el Gobierno Vasco iniciará este jueves con "optimismo" y con "voluntad" de acuerdo la ronda de encuentros con los grupos parlamentarios para recabar apoyos para los presupuestos de 2020. Asimismo, ha insistido en que las negociaciones de las cuentas vascas y para la conformación del Gobierno central tienen ámbitos "diferentes" y, por ello, se "trabajará al margen de los acuerdos en Madrid" para alcanzar un pacto presupuestario "con quien sea".

En declaraciones a los medios en Bilbao, donde ha participado en la presentación de varias iniciativas de divulgación del Concierto económico vasco, Pedro Azpiazu se ha pronunciado de este modo sobre las conversaciones que el Ejecutivo vasco comenzará esta tarde para intentar alcanzar un acuerdo que permita aprobar los presupuestos para 2020.

En este primer encuentro, el consejero de Hacienda se reunirá con representantes de Elkarrekin Podemos y, según ha explicado, está previsto mantener un encuentro con EH Bildu la próxima semana, si bien no se ha concretado aún la fecha, y se tendrá una reunión con el PP "cuando podamos cerrar la agenda".

Azpiazu ha reiterado que la "voluntad" del Gobierno es comenzar conversaciones "en serio" con todos los grupos parlamentarios para tratar de llegar a un acuerdo y ha asegurado que las afronta con "optimismo".

Por otro lado, ha aludido a la coincidencia en el tiempo de la negociación presupuestaria con la que se afronta en el Estado para la conformación del nuevo gobierno tras las elecciones del pasado 10 de noviembre. "Aunque a veces en política las cosas tienen evidentemente relación, los ámbitos de negociación y acuerdo son diferentes", ha señalado.

AL MARGEN

En este sentido, ha insistido en que "vamos a respetar cada uno en sus propios términos y nosotros trabajaremos con Elkarrekin Podemos al margen de los acuerdos que pueda haber con el PSOE, con Unidas Podemos y eventualmente con el PNV en Madrid, y trataremos de llegar a un acuerdo con ellos o con quien sea".

Azpiazu ha reiterado que el Gobierno Vasco pretende "hablar con todos" los grupos de la oposición y, preguntado si el fracaso de la negociación con EH Bildu del año pasado que llevó a la prórroga presupuestaria, ha indicado que se intentó un acuerdo y no fue posible, por lo que "la experiencia no fue buena", pero es preciso mirar "hacia delante y no atrás".