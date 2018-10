Gobierno vasco dice que en la inmigración vasca actual llegan más mujeres porque atienden a familia y sector servicios

La viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Lide Amilibia ha afirmado este jueves que en la inmigración vasca actual llegan más mujeres porque son la familia y el sector servicios los que reclaman mano de obra. Además, ha añadido que esas mujeres "reclaman a su vez a otras mujeres, y luego reagrupan familias".

Amilibia ha inaugurado en Bilbao, a las nueve y media de la mañana de este jueves, las jornadas denominadas 'Migraciones y género en Euskadi y su entorno' de Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración, en la que durante dos jornadas varias expertas ofrecerán charlas y debates con la perspectiva de género como epicentro.

Según ha indicado, "el actual modelo inmigratorio vasco descansa en la feminización relativa de los flujos". En ese sentido y citando la Encuesta a Población Inmigrante de Origen Extranjero en Euskadi, la viceconsejera ha asegurado que "las mujeres tienen una mayor ocupación que los hombres inmigrantes", con trabajos basados en cuidados, especialmente.

Ha recordado también que "en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX, en Euskadi la industria reclamaba mano de obra y por eso llegaron muchos hombres del resto de España que luego llamaron porun lado a parientes y amigos y por otro constituyeron familias", mientras que "en la inmigración actual son la familia y el sector servicios quienes reclaman esa mano de obra, y por ello llegan másmujeres que reclaman a su vez a otras mujeres, y luego reagrupan familias".

MÁS MUJERES

Todo ello hace, a su juicio, que en Euskadi "haya más mujeres que hombres inmigrantes", por lo que, según la viceconsejera, en consecuencia, la atención y las medidas dirigidas a las mujeres "tienen que tener una presencia muy relevante en las políticas públicas, como el 'V Plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración 2018-2020', aprobado este año".

Este Plan, ha recordado, tiene como principio transversal la perspectiva de género, "porque las mujeres de ascendencia,origen y/o nacionalidad extranjera tienen que afrontar situaciones de discriminación múltiples: por ser mujeres, por ser inmigrantes extranjeras, por ser trabajadoras, por no disponer de unadocumentación regular en ocasiones, por no saber nuestros idiomas, etc".

Junto a la viceconsejera, han estado presentes en la inauguración de la jornada el director de Ikuspegi-Observatorio Vasco deInmigración, Gorka Moreno, y Simón Peña, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Las jornadas cuentan con la presencia de una decena de expertas, que tratarán el fenómeno de la migración con perspectiva de género. Serán Sonia Parella, profesora agregada en el Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona; Raquel Martínez Buján, profesora y miembro del equipo de sociología de las migraciones internacionales (ESOMI) de la Universidade da Coruña; Norma Vázquez, de Sortzen; Aura Vasquez, de Mujeres del Mundo; Claudia Favela de Fundación Ellacuría-SJM; Trinidad Vicente, de la Universidad de Deusto; Laia Narciso de EMIGRA / CER-Migracions, de la Universitat Autónoma de Barcelona; y Lucía Mbomio, periodista.

El director de Política Familiar y Diversidad del Gobierno Vasco Ernesto Sainz, será el encargado este viernes de clausurar unas jornadas que tienen lugar en el Bizkaia Aretoa de Bilbao.