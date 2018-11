Goia afirma que no será fácil un acuerdo sobre el cuartel de Loiola porque las exigencias para sustituirlo son elevadas

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha asegurado que alcanzar con acuerdo con el Ministerio de Defensa sobre los terrenos del cuartel de Loiola "no será fácil" porque "las exigencias que supone sustituir el acuartelamiento actual son elevadas y el cuadrar que eso pueda ser factible no es sencillo". No obstante, ha señalado que seguirán trabajando con el Gobierno central para alcanzar una solución.