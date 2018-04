González dice que ETA debe "reconocer que no tuvo que existir" y extender "la petición de perdón" a todas las víctimas

El diputado general de Álava, el jeltzale Ramiro González, ha subrayado que ETA tiene que "reconocer que no tuvo que existir nunca" y extender "la petición de perdón a todas las víctimas".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, el diputado general alavés se ha pronunciado de este modo en relación a la próxima disolución de ETA. Según ha indicado, "ETA tiene que reconocer que no tuvo que existir nunca, para empezar, y que el daño tremendo que ha causado, al conjunto de la sociedad y especialmente a las víctimas, ha sido injusto en todos los casos".

De este modo, Ramiro González ha remarcado que "la petición de perdón tiene que extenderse a todas las víctimas". Además, ha asegurado que, por su parte, tienen "ganas de que dejemos de hablar de ETA y de que ETA desaparezca de nuestras vidas como su hubiera sido un muy mal sueño, una pesadilla tremenda, para el conjunto de la sociedad vasca".

Por otro lado, también se ha referido al acuerdo alcanzado esta semana entre PNV y PP, que incluye una subida generalizada de las pensiones y ha propiciado que "se vayan a debatir los presupuestos", al permitir el voto de los diputados jeltzales rechazar las enmiendas a la totalidad que se habían presentado la proyecto del Gobierno de Mariano Rajoy.

No obstante, ha advertido de que "todavía no hay presupuestos y todavía no hay acuerdo". "Para que haya presupuestos, primero tiene que haber acuerdo y ese acuerdo tiene que basarse en la negociación sobre premisa de las enmiendas (parciales) que ayer presentó el PNV", ha señalado.

"POSIBLE PERO NO FÁCIL"

Finalmente, ha eludido pronunciarse sobre su posible candidatura a la reelección en las elecciones forales de 2019. Según ha indicado, "cuando toque" serán los militantes alaveses los que decidan quién será el candidato a diputado general del PNV.

En cualquier caso, ha explicado que la actual está siendo "una legislatura de mucho trabajo" y está "con muchas ganas de seguir con este proyecto". Aunque ha destacado que el Gobierno, integrado por PNV y PSE y sin mayoría en las Juntas de Álava, ha "sacado de forma continuada" los presupuestos y normas forales, si bien ha reconocido que "ha sido posible pero no ha sido sencillo".

Ramiro González ha calificado el mandato como una legislatura "del acuerdo y del diálogo" y ha remarcado que eso es "lo que está permitiendo que salgan las cosas adelante".