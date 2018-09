González (PP): "No puede haber acercamiento de presos sin arrepentimiento y colaboración con la Justicia"

González ha sido la encargada de entregar esta tarde en Durango el Premio Jesús María Pedrosa, que en esta edición ha sido dedicado a las Víctimas del Terrorismo y que ha sido recogido por José Urquizu, hijo del teniente coronel José María Urquizu, asesinado en Durango tal día como hoy hace 38 años.

Durante su intervención, la dirigente popular ha recordado la "macabra forma" en la que fue asesinado este teniente coronel del Cuerpo de Sanidad y ha insistido en que los familiares llevan "38 años sin respuestas, pero no porque no las haya, sino porque no las dan, o lo que es peor, porque ni siquiera se las piden".

Por ello, ha apuntado que al Gobierno de Pedro Sánchez "debería darle vergüenza plantear si quiera" los acercamientos de presos de ETA. "Rechazamos de plano los acercamientos de presos, porque es mentira que pongan de su parte, y si no, que lo demuestren, pero con hechos como es colaborar con la Justicia y esclarecer los crímenes pendientes, y hechos como es negarse a participar en los repugnantes 'ongi etorri' que tan impunemente se celebran por toda la geografía vasca".

La presidenta de los populares vizcaínos ha remarcado que la sociedad vasca no será plenamente democrática "mientras sus dirigentes se conforman con mirar a otro lado ante tanta exhibición terrorista y tanta humillación gratuita". "Y estos dirigentes al frente de los gobiernos vasco y central -ha recordado- tienen a Bildu como socio de cabecera".

Raquel González ha finalizado asegurando que "sólo recuperaremos la verdadera convivencia en el País Vasco cuando se defienda la dignidad de las víctimas que tanto han entregado por esta tierra".