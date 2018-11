Grande-Marlaska afirma que el traspaso a Euskadi de la competencia de prisiones "no está actualmente en la agenda"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la transferencia a Euskadi de la competencia sobre la gestión de las prisiones, contemplada en el Estatuto de Autonomía de Gernika, "no está en la agenda" del Gobierno central "actualmente", y se ha mostrado partidario de afrontar los traspasos competenciales en los que exista un consenso "razonable" para evitar "frustraciones".

Grande-Marlaska, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, se ha referido, de esta forma, a la posibilidad de Euskadi asuma la competencia sobre la organización de las cárceles ubicadas en la comunidad autónoma.

El Estatuto de Autonomía de Gernika establece en uno de los apartados de su artículo 10 que el País Vasco tiene "competencia exclusiva" sobre la "organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria".

CUESTIONES "COMPLEJAS"

No obstante, el ministro ha asegurado que "actualmente no está en la agenda" del Gobierno central ejecutar esta transferencia. Respecto a los motivos por los que el Ejecutivo no tiene previsto acometer en estos momentos el traspaso de una competencia que el Estatuto de Gernika atribuye al País Vasco, Grande-Marlaska ha explicado que "en la agenda hay muchas cuestiones que tenemos que plantear", y que unas son "más complejas" que otras.

De esa forma, ha afirmado que "lo que hay que es encarar aquello que se pueda asumir en un tiempo razonable y con un consenso razonable", de forma que se eviten "actitudes que pueden llevar a la frustración".