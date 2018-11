Grande-Marlaska: "No puede haber una interpretación distinta del terrorismo en Euskadi y en Extremadura"

La transferencia de Prisiones a Euskadi "no está en la agenda"

La próxima semana los Gobiernos central y vasco se reunirán al más alto nivel para cerrar las primeras transferencias de competencias desde hace más de un lustro, dos pequeños tramos de ferrocarriles y los pocos kilómetros de la autopista Burgos-Armiñón que transcurren por suelo alavés. La delegación vasca aspira también a lograr un "calendario" para completar las 37 competencias recogidas en el Estatuto de 1979 y que, según sus informes, aún no han sido cedidas por el Estado. Entre ellas sobresalen dos, el régimen económico de la Seguridad Social y la gestión de Prisiones. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sin embargo, ha asegurado de manera tajante que "no está en la agenda" que el control de las cárceles -que no de la política penitenciaria- pase al País Vasco como ya ocurre con Cataluña. "No hay que empezar con actitudes que nos puedan conducir a la frustración", se ha limitado a reseñar el ministro preguntado por los medios de comunicación.