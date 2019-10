Guardias civiles de Costas y Fronteras del barrio bilbaíno de Zorroza temen el cierre del cuartel

Esta asociación ha señalado que los agentes del instituto armado han recibido órdenes de llevarse las taquillas donde guardan uniformes, armamento, material y equipo a la Sección Fiscal de Santurtzi, para comenzar a prestar servicio desde allí, "de forma inminente".

En este sentido, ha indicado que uno de los argumentos para que desaparezca el cuartel de Zorroza en favor de la plantilla de Santurtzi, es la previsión de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, por el Brexit, "y el fortalecimiento de las fronteras a través de la costa, lo que aumentaría los controles de personas y mercancías de los barcos que hacen el recorrido entre España y el Reino Unido".

A su juicio, en esta decisión también ha podido influir el desarrollo de las nuevas obras que han comenzado en el puerto de Zorroza "a consecuencia de un plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Bilbao para construir en diferentes zonas del municipio".

"Todo esto ha llegado a generar incertidumbre y malestar en los guardias civiles que están allí destinados, y se quejan de la falta de información sobre el plazo en el que se tiene previsto culminar el traslado y cierre. La falta de anuncio oficial hace que los guardias civiles no sepan si les resultará más conveniente solicitar un nuevo destino, incluso fuera del País Vasco, ante el anuncio de vacantes que se han ofertado recientemente", ha apuntado Independientes de la Guardia Civil.

La Asociación cree que "el secretismo con el que se lleva el posible traslado y cierre del cuartel es para evitar que los guardias civiles especializados en el servicio de puertos y costas se marchen" de Euskadi, "aprovechando que el 80% de la plantilla ya han consolidado el derecho preferente para cambiar de destino por haber estado más de tres años prestando servicio en esa Comunidad Autónoma".

En todo caso, ha subrayado que las instalaciones de la Guardia Civil "fueron cedidas por la autoridad portuaria y no por el ayuntamiento, perteneciendo al Estado y no a la Comunidad Autónoma".

"Estaríamos ante una cesión de terrenos e instalaciones de una Administración a otra. No obstante, aunque no se ha descatalogado como tal el puerto de Zorroza, porque no ha aparecido publicada la resolución del Ministerio de Fomento en el BOE, la Guardia Civil ya empieza a hacer las maletas, sin que los guardias civiles sepan cuál será la situación que, tras el abandono, les tocará vivir", ha denunciado.