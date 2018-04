Hala Bedi ante la 'Ley Mordaza': "No aceptamos que se criminalice nuestra profesión"

Este miércoles, Eleak/Libre, Hala Bedi y Stop Desahucios han comparecido en la comisión de Seguridad del Parlamento Vasco en torno a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, después de que uno de los periodistas de Hala Bedi fuera sancionado por la Ertzaintza en aplicación de la normativa. Los tres colectivos han solicitado compromisos al Parlamento para que el Gobierno vasco deje de aplicar esta ley y cumpla la resolución aprobada en el Parlamento en 2016.

La 'Ley Mordaza' vuelve a la mesa de debate después de que e l periodista de Hala Bedi Mikel Sáenz de Buruaga fuera sancionado hace casi un año, multa recientemente confirmada por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco tras rechazar todos los recursos presentados.

Los primeros en comparecer han sido Maialen Begiristain y Joseba Álvarez de Eleak/Libre, que han realizado una lectura general y un balance de las consecuencias de la entrada en vigor de Ley Mordaza en julio de 2015. A continuación, ha llegado el turno de Hala Bedi, donde han intervenido el periodista multado, su abogado y la miembro de Hala Bedi Ainhoa Villaverde para exponer el caso del sancionado. Por último, tres miembros de Stop Deshaucios Euskadi ha expuesto su experiencia con la 'Ley Mordaza' tras ser acusados en 2016 de "obstrucción a la autoridad" al tratar de impedir que Alokabide desahuciara a una familia vulnerable de su vivienda habitual.

Hala Bedi ha sostenido que están en un proceso "sin garantías", en el que aún no han recibido el expediente sancionador completo. Además, a parte de solicitar a la administración que "reflexione y tome medidas" en cuanto a la ley, han sostenido que aplicarla a periodistas vulnera tanto el derecho a informar como a ser informado. Villaverde ha rechazado "que se criminalice" al periodismo, y ha afirmado que presumir "el testimonio policial como verdadero es un error" porque "no son más profesionales que los periodistas, ni más importantes".

Mientras se mostraba el vídeo que se ve Sáenz de Buruaga tras el cordón policial en todo momento el día que fue sancionado, el periodista ha afirmado que "agotarán todas las vías posibles" por considerar que el expediente, al que aún no han tenido acceso, "está basado en un montaje policial y en un informe falso". Ha denunciado ante la Comisión, además, que un agente le rompió el teléfono móvil con el que estaba trabajando, donde se encontraba la prueba de la agresión.

Hala Bedi, que hace suya la multa, ha pedido que haya "respeto a una serie de garantías" al aplicar la 'Ley Mordaza', algo que no ha habido en el caso de Sáenz de Buruaga: "El día de los hechos no se presenta la denuncia, una primera indefensión, porque no permite que se recopilen pruebas para defenderse. Se inicia el procedimiento sancionador pero no se le presenta el expediente sancionador. Además, aportamos pruebas pero según la ley se presume como cierto lo que dicen los policías". "Se está utilizando esta ley para perseguir a los movimientos sociales, a la disidencia política", afirma Sáenz de Buruaga.

Eleak/Libre

El objetivo de la intervención del colectivo ha sido pedir la derogación de la Ley. "En los últimos años se han perdido derechos de forma progresiva y, en consecuencia, los ciudadanos se ven en la obligación de salir a la calle para reclamarlos", ha afirmado la miembro de Eleak Maialen Begiristain, quien ha inaugurado la ronda de ponencias. Eleak ha establecido un contexto construido desde 2015 donde la 'Ley Mordaza' "se ha aplicado miles de veces en Euskadi y Navarra". Además, han pedido que el Parlamento sea fiel a su palabra de no aplicarla en Euskadi.

Incluyen a un "conjunto de leyes mordaza" la reforma del Código Penal y lamentan que "no es casualidad que las personas que han caído en esta ley sean activistas y personas que les muestran su apoyo". Valoran que hay que dar pasos como se dieron contra la LOMCE, pero no los ven. PSOE y PNV demostraron reticencias hacia la ley, como los parlamentarios presentes han ratificado, "pero va a cumplir el tercer año sin que haya habido ninguna objección política", según Begiristain.

Joseba Álvarez ha sostenido que las medidas "se solicitan aquí porque Eleak actúa aquí" y solicita el cumplimiento del acuerdo que el Parlamento vasco adoptó en 2016 "porque no tiene sentido que el Parlamento diga algo y el Gobierno vasco no lo cumpla". Ha añadido que el "insultar o faltar al respeto que contempla la ley es algo que decide el policía y debería establecerse una línea roja", refiriéndose a algún tipo de control y condenando la aplicación de la 'Ley Mordaza' por ejemplo, por "deslucimiento de fachada" al colgar una pancarta.

Stop Desahucios Euskadi

"Nuestra pretensión es muy humilde, es exclusivamente que conozcan nuestra experiencia con la 'Ley Mordaza' y saquen alguna conclusión, para derogarla o mejorarla en el Congreso de los Diputados de Madrid" comienza Alturo Val del Olmo. El miembro de Stop Desahucios Euskadi ha afirmado que la ley "impone la práctica del silencio y del miedo en base a la criminalización de la protesta social ante políticas inaceptables que afectan a los colectivos más vulnerables".

Seis miembros de Stop Deshaucios fueron sancionados por la 'Ley Mordaza' el 15 septiembre 2016, cuando la sociedad pública del Gobierno vasco Alokabide deshaució a una madre con dos hijos en el barrio vitoriano de Zabalgana. "Fue radicalmente injusto, porque no había una alternativa habitacional previa adecuada como exige el derecho internacional, porque no se había cumplido el protocolo firmado por el Gobierno vasco con juzgados y ayuntamientos en 2013...".

"Llegamos algo antes de la hora del deshaucio para impedirlo", afirma otro miembro del colectivo, José Antonio Méndez. "Vinieron dos Ertzainas, que a ver quién era el responsable de la concentración y le dijimos que no estaba. Nos identificaron, se inició la concentración, se creó un muro humano para impedir que entrara la comitiva. Nosotros seis estuvimos ayudando a la deshauciada a recoger sus enseres y a apoyarla ante un ataque de nervios. No me atrevo a decir que es un montaje policial, prefiero decir que ha habido un montón de errores aunque me tachen de ingenuo".

Lo que supone la 'Ley Mordaza' para un colectivo como Stop Deshaucios fue lo que sus miembros expresaron a continuación: "Además de tener la banca, que son unos mafiosos porque tienen todo el poder económico además del que se les dio para ayudarles, además del poder político, les dotan de una herramienta mas". "La ley esta para cumplirla, pero la ley se puede cambiar y se puede derogar", añaden. Han subrayado que sus pretensiones se centran en hacer comprender a los grupos parlamentarios "que lo que no es justo, no es justo".