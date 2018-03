Hinchas del Athletic denuncian el ataque por parte de ultras encapuchados del Olympique de Marsella

Miembros de la Peña Deusto han denunciado este viernes el ataque que sufrieron ayer por parte de ultras encapuchados del Olympique de Marsella, que arrojaron "botellas, botes de humo y petardos" sobre la afición rojiblanca. "He hecho más de 15 viajes por Europa. Las he visto de todos los colores, pero como en París y ayer no nos había pasado nunca", ha relatado Mikel, uno de los componentes de esta peña.