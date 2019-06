IMQ denuncia que la PAI trata de elevar el precio de sus acciones para venderlas en el mercado al mejor postor

La dirección del IMQ ha denunciado el "clima de enfrentamiento" auspiciado en torno al movimiento de profesionales médicos que impulsan la Plataforma de Accionistas del Igualatorio (PAI), cuyo objetivo es "tratar de elevar el precio de sus acciones para venderlas en el mercado al mejor postor y al margen de los Estatutos acordados por el conjunto de accionistas de IMQ".

Asimismo, ha criticado la irrupción a través de este grupo de la Agencia de Inversiones Arcano, a la que se ha encomendado la búsqueda de comprador externo, "como se evidenció también en algunas intervenciones" en la Junta General ordinaria de Accionistas de la Sociedad de Médicos de IMQ, celebrada este pasado jueves en Bilbao.

Según ha informado el IMQ, la Junta de accionistas dio unánime respaldo a la gestión social del Consejo de Administración de la entidad y aprobó "por abrumadora mayoría" el resto de los puntos del orden del día sujetos a votación, entre ellos, las cuentas y la memoria de actividades y de información no financiera.

Se autorizó, al mismo tiempo, al Consejo a adquirir acciones propias para autocartera, estableciéndose también un incremento en el valor razonable de los paquetes accionariales (que pasan de los 56.000 euros hasta ahora vigentes a los 99.000), de acuerdo a lo fijado por el auditor externo independiente que define cada año este concepto.

No se llegó a votar, en cambio, el punto del orden del día que planteaba la reforma de los estatutos para reforzar las mayorías necesarias en la adopción de acuerdos importantes, al retirar su propuesta el grupo de médicos que lo había planteado "en un gesto de flexibilidad y generosidad" que agradeció el presidente de IMQ, Pedro Ensunza, "por cuanto facilita la oportunidad de trabajar con más amplitud y calma los necesarios consensos".

Según indicaron los proponentes, decidieron retirar su planteamiento "no porque no siguieran creyendo que su propuesta salvaguarda mejor los intereses de los accionistas ante la adopción de decisiones relevantes que pudieran afectarles" (entre ellas el objeto social y el arraigo de la compañía), sino por "evitar controversias", considerar que su propuesta "no había sido suficientemente entendida" y a la espera de un momento "más sereno" en el seno de la organización para debatir esta cuestión.

La dirección del IMQ ha aseverado que, de haberse votado, la propuesta "habría salido adelante, teniendo en cuenta el elevado número de adhesiones que había sido capaz de recabar el Consejo y los propios médicos proponentes, ante el temor de muchos otros profesionales a que se esté fraguando la entrada hostil de inversores ajenos al colectivo médico que pudieran así desvirtuar el modelo fundacional de la compañía con los médicos como únicos propietarios y promoverse su deslocalización".

A la Junta de accionistas asistieron 762 accionistas (314 presentes y 448 representados), de los 1.144 que integran la Sociedad de Médicos.En su informe ante los asistentes el presidente de IMQ, Pedro Ensunza, se refirió a este extremo recordando que "IMQ es una empresa líder y respetada desde hace 85 años, con una importante presencia y arraigo en Euskadi", y que "se está perdiendo de vista el daño institucional, empresarial y reputacional que se está haciendo a la compañía por intereses particulares, especulativos y descontrolados".

Según indicó, la entrada en juego de actores financieros "constituye la antesala de lo que vendría después" y representa "un cáncer que, si no se erradica pronto, puede extenderse anárquicamente generando una situación crítica de la que después no sea posible salir". "Algo que perjudicaría gravemente no solo a nuestro modelo de compañía, sino también a los clientes, a los trabajadores y a los propios profesionales médicos, situación que nos preocupa enormemente, señaló, para añadir que "alguien está jugando con fuego y pide voluntarios para quemarse con él".

No obstante, se mostró "sensible y consciente" de la necesidad de adoptar medidas que permitan una liquidez efectiva para quienes quieran vender sus acciones. "De ahí que hayamos propuesto elevar el valor razonable este año y también el que viene hasta equipararlo con el valor neto contable, algo que no hacen muchas de las empresas que cotizan en el IBEX, por lo que también en eso seríamos positivamente diferenciales", explicó.

Pedro Esunza manifestó, al mismo tiempo, su "disgusto" porque "pese a los diversos intentos de reunirse para éste y otros temas, con los impulsores de PAI, la única respuesta haya sido llamar a empresas especializadas en operaciones especulativas".

BALANCE ANUAL

Ya en la parte referida al balance anual y de actividad tanto el presidente de IMQ, como el consejero director general, Miguel Ángel Lujua, explicaron los positivos resultados registrados por el Grupo durante los últimos años y, de forma destacada en 2018, año record con más de 464 millones de facturación agregada, 365.310 clientes con una fidelidad media "cuatro veces superior a la del sector", una cuota de mercado del 74% y un crecimiento de negocio del 4,42%, siendo también la compañía del sector asegurador con la mejor gestión financiera.

Destacaron, igualmente, el alto grado de solvencia de la compañía, 2,3 veces el exigido, siendo IMQ la sexta compañía aseguradora de España y la tercera "más solvente", poniéndose también en valor las numerosas iniciativas y esfuerzos desplegados por el Grupo dentro de un año "especialmente activo" en inversiones y mejora de servicios.

Entre ellos citaron la puesta en marcha de nuevos centros y unidades médicas, el incremento de su participación accionarial en Igurco, la apuesta por la calidad con nuevos reconocimientos y certificaciones, muchos de ellos para la Clínica Zorrotzaurre. La clínica iniciará en unos meses las obras para la ampliación de sus instalaciones y ha conseguido también recientemente su reconocimiento como hospital universitario.

Se pusieron de relieve, por otra parte, los esfuerzos realizados en el ámbito de la innovación, la trasformación digital, el compromiso social y medioambiental, la experiencia de cliente y el aumento y rejuvenecimiento del cuadro médico. Todo ello, según se resaltó, "con el claro objetivo de seguir aportando valor a nuestros accionistas y clientes y de que la compañía valga cada día más y sea cada día mejor".

Se explicó, por otro lado, que dentro de ese aporte de valor, el dividendo percibido por los accionistas subió un 10% respecto a 2017, con una rentabilidad del 6,8% respecto del valor neto contable, también superior al de grandes empresas del IBEX.