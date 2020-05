La campaña "Invisible Soledad" de BBK, galardonada en dos premios internacionales y nominada para otros dos

La campaña "Invisible Soledad" de BBK, destinada a concienciar sobre la problemática de la soledad no deseada en las personas mayores, ha sido galardonada en dos premios internacionales y nominada para otros dos. Los premios Dircom Ramón del Corral y los Astrid Awards ya han concedido galardones a la iniciativa, mientras ha sido nominada para competir en los ADC Awards y en el Festival BrandFilm.

Según ha recordado BBK en un comunicado, el pasado mes de diciembre, BBK puso en marcha la campaña "Invisible Soledad" para concienciar a la población sobre "la problemática de la soledad no deseada" de las personas mayores.

La iniciativa "no sólo ha tenido un impacto en la ciudadanía vizcaína", según la fundación, sino que "los ecos de la idea han resonado en importantes premios y festivales internacionales que reconocen las mejores campañas de publicidad y comunicación".

De esta forma, en las últimas semanas, la campaña, protagonizada por 'Mercedes', la escultura hiperrealista creada por Rubén Orozco y protagonista de "Invisible Soledad", ha sido reconocida en los Premios Dircom Ramón del Corral, Astrid Awards o ADC Awards, y del Festival BrandFilm.

En concreto, en los premios Dircom Ramón del Corral, "Invisible Soledad" ha sido distinguida con los galardones de 'Mejor campaña integrada de innovación en comunicación' y 'Mejor campaña externa de entidades no gubernamentales, fundaciones y asociaciones'.

Mientras, en los Astrid Awards, que premian las buenas prácticas en diseño de comunicación en el panorama internacional desde hace 30 años, la campaña de BBK ha conseguido el Bronce por 'Mejor campaña gráfica y póster'.

La campaña también ha sido nominada en la 99 edición de los "ADCAwards" en los que The One Club for Creativity de Nueva York distingue a las mejores creaciones en diseño y publicidad.

Además, competirá en el BrandFilm Festival, uno de los más importantes de Europa sobre la creación de piezas audiovisuales de marcas, en sus categorías 'Most emotional film" y 'Not forprofit/giving back'.

INVISIBLE SOLEDAD

La campaña "Invisible Soledad" se puso en marcha estas pasadas navidades con el objetivo de "sensibilizar a la sociedad sobre la poca atención que se le presta a un problema tan grave como es la soledad no deseada".

Con este objetivo, la entidad colocó en el Paseo del Arenal de Bilbao una escultura hiperrealista que llevaba por nombre "La última persona fallecida en soledad". La reproducción se hizo "a imagen y semejanza de Mercedes, una mujer de casi 89 años, afectada por esta problemática".

Con este proyecto, se pretendió "poner el foco, tanto en el fallecimiento en soledad de los mayores, como en el abandono social que en muchas ocasiones le precede".

Según BBK, esta iniciativa supuso "el pistoletazo de salida" de una campaña con diferentes propuestas "para hacer frente" a este problema. Entre ellas, destacan la creación de una red para la detección de personas aisladas, un observatorio de personas mayores de 80 años, la implantación de servicios de atención personalizada y deacompañamiento o una escuela para la prevención de la soledad.