Iriarte (EH Bildu) pregunta al PNV si "sigue en pie" la reunión con Gobierno Vasco de cara a negociar los presupuestos

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha preguntado al PNV si "sigue en pie" la reunión prevista para el 2 de julio entre el Gobierno Vasco y la coalición soberanista en el marco del inicio de la negociación de los Presupuestos del Ejecutivo vasco para 2020, tras las "faltas de respeto" del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, este pasado fin de semana.

"La pregunta que hacemos al Gobierno es si quiere seguir hablando con nosotros", ha indicado en rueda de prensa celebrada en San Sebastián Iriarte, que ha señalado que, de no ser que digan lo contrario, acudirán el próximo 2 de julio a la primera reunión prevista con el consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, para "conocer al detalle" los asuntos "más concretos" del proyecto de Cuentas del Ejecutivo vasco y la evolución de la recaudación, "poniendo los intereses de este país por encima de los desmanes del PNV".

La dirigente de EH Bildu ha aseverado que la actitud de la coalición soberanista será "responsable y constructiva, al igual que el pasado año", cuando ha asegurado que se dejaron "la piel" para intentar aprobar unos presupuestos "que mejoraran la calidad de vida de la ciudadanía, en especial de quienes peor lo estaban pasando, como los pensionistas o las personas en situación de precariedad laboral", algo que "no fue posible". "Volveremos a mantener la misma actitud abierta y la misma voluntad de acuerdo para hacerlo", ha señalado.

Tras incidir en que EH Bildu "solo estará en la foto que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos de este pueblo", Iriarte ha abogado por la consecución de acuerdos "de país", que son "indispensables para avanzar como pueblo". En este sentido, ha señalado que les "preocupa" que haya "cierto riesgo de pasar de la parálisis actual que sufre el Gobierno Vasco a dar pasos hacia atrás".

"Por ello, EH Bildu ofrece diálogo para mejorar la vida de las personas a través de los presupuestos y ahora el Gobierno tiene que estar dispuesto a llegar a consensos, acuerdos sí, adhesión ciega no", ha apuntado.

Maddalen Iriarte también ha señalado que no se puede abordar los Prespuestos del Gobierno Vasco para 2020 como "si fuera una isla", sino que están "interrelacionados" con otras cuestiones como "políticas fiscales, transferencias, el nuevo estatus", aunque ha pedido que "nadie tenga la tentación de buscar excusas" en esto, porque EH Bildu va a elaborar una propuesta presupuestaria "concreta y concisa sobre los temas que atañen al Presupuesto".

Por otro lado, preguntada por las críticas vertidas por Ortuzar contra la propuesta de nuevo estatus de EH Bildu en los últimos días, Iriarte ha criticado la "agresividad" con la que, a su juicio, se están manifestando algunos dirigentes del PNV contra EH Bildu, "visto también algunos guiños que le hacen al PP y a Alfonso Alonso", puede parecer "que están marcando una tendencia para un escenario concreto".

"ENORME ERROR"

A su juicio, sería "un enorme error si el PNV volviera a aliarse con el PP para unos Presupuestos conservadores, de derechas y con recortes sociales" y, además, "no se podrían entender otras cosas como la actitud del PNV en Nafarroa".

"Hay cosas que no he entendido del PNV durante estos años, como que no iban a negociar con el artículo 155 en vigor, que no iban a llegar a ningún acuerdo, y aprobaron unos presupuestos al PP en el Gobierno español con el 155 en vigor", ha recordado.

INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

Preguntada sobre si ERC y EH Bildu ya han adoptado una postura de cara a la sesión de investidura del presidente de Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, Iriarte ha indicado que están "hablando de manera continuada e intentando mantener una posición conjunta", que, "probablemente", darán a conocer "en las próximas horas o días".

En todo caso, ha opinado que "depende de Sánchez y de lo que quiera hacer", y le ha recordado que "debe apostar por la vía del diálogo y de la negociación para resolver los graves problemas políticos que tiene el Estado español". "Creo que lo puede hacer y que tiene oportunidades, es difícil hacerlo sin diálogo", ha finalizado.