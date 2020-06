Iriarte lamenta que "muchas veces" se utilice el código ético "de una manera no tan ética"

La candidata a lehendakari de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afirmado este martes que tiene la sensación de que "muchas veces" se utiliza el código ético "de una manera no tan ética", y ha reiterado que tanto EH Bildu, como ella misma, "siempre hemos dicho claramente que luchamos por todos los derechos para todas las personas y que lo seguiremos haciendo".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Iriarte ha considerado que Euskadi "tiene un largo camino por recorrer" en materia de pacificación y convivencia, por lo que ha reclamado "hacer ese camino sin poner palos en las ruedas".

Así, ha señalado que, en las reuniones que ha mantenido "con distintas víctimas" les ha demostrado "voluntad de trabajo y empatía hacia todas las víctimas", y ha denunciado que, en el último encuentro que ha mantenido con víctimas del GAL y de torturas, "me dijeron que no se han sentido nada atendidas, que nadie les ha llamado cuando ha aparecido Felipe González en los papeles de la CIA".

En este sentido, ha reclamado a la candidata a lehendakari del PSE-EE, Idoia Mendia, que, "cuando hable de código ético, se mire un poco a sí misma, y admita lo que sucedió". "Yo no le voy a decir en qué términos debería admitir lo que hizo el GAL, pero si que reconozca que ha habido violencia de estado y que hay víctimas que aún no han recibido ningún reconocimiento. Yo reconozco a todas, a las de ETA, a las del GAL y a todas las demás", ha asegurado.

Asimismo, ha indicado que no le parece "muy ético" que Mendia utilice el código ético contra la izquierda independentista, "y luego no tiene ningún problema en llegar a un acuerdo en Irun, o cuando somos necesarios en Madrid, o en Navarra para sostener el Gobierno".

"Me parece que el código ético se utiliza muchas veces de una manera no tan ética, y creo que este país tiene un largo camino por recorrer para avanzar en la pacificación y en la convivencia. EH Bildu y yo, como candidata a lehendakari, siempre hemos dicho claramente que luchamos por todos los derechos para todas las personas y que lo seguiremos haciendo", ha asegurado.

NUEVO ESTATUS

Por otro lado, Maddalen Iriarte ha afirmado que no ve opciones de que en la próxima legislatura se trabaje en un nuevo estatus político para Euskadi, "si el PNV, como ya ha dicho, llega a un acuerdo y forma Gobierno con el PSE". "Y no va a haber, porque Idoia Mendia ha dejado claro una y otra vez que no va a haber derecho a decidir para este país y que ella no lo va a admitir. El tándem Mendia-Urkullu no va a traer el derecho a decidir a este país", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que es "muy importante" trasladar a la sociedad que "necesitamos los instrumentos políticos para avanzar en educación, sanidad, cuidados y cualquier otro ámbito".

Así, ha indicado que "necesitamos otro tipo de relación con el Estado español, un concierto político, para decidir nosotros aquí nuestras políticas, sin injerencias". En todo caso, ha recordado que EH Bildu es un partido independentista que "trabaja a diario por una república independiente vasca".

Asimismo, ha considerado que cabría la posibilidad de un acuerdo sobre el estatus político de Euskadi con el PNV, "si Urkullu admitiera que es el momento de dar otra esperanza a este pueblo como país, si viera la oportunidad de dotarnos de los recursos que necesitamos para el cuidado de los hombres y las mujeres de este país sin injerencias externas, y si, en lugar de hablar de cogobernanza, hablara de otro estatus político, como lo hacía en su momento".

En todo caso, ha indicado que los acuerdos "se deben basar en contenidos", ya que, según ha dicho, "si no tienen contenido, me parecen vacíos". "Y lo mismo me sucede si me preguntan por un posible acuerdo desde la izquierda. Se puede hacer, si lo que se acuerda es para hacer políticas de izquierda de verdad", ha añadido.

SANIDAD Y CUIDADOS

Por otro lado, la candidata a lehendakari de EH Bildu ha asegurado que la crisis originada por el covid-19 ha demostrado que, en el sector de los cuidados a los mayores, "hemos pasado de una situación de crisis a una de colapso".

Así, ha destacado que, "lo ocurrido en las residencias de ancianos no puede suceder en un país democrático", ya que, en su opinión, "la calidad democrática de un país también se mide por cómo cuida a sus mayores y a las personas que necesitan su cuidado".

En este sentido, ha propuesto la creación de un organismo para los cuidados y los servicios sociales. "Cuando una persona enferma, sabe que tiene que ir a Osakidetza al médico. Cuando una persona necesita cuidados, debe saber dónde acudir, y lo que tenemos ahora es un modelo que sirve para enriquecer a algunas personas y entidades", ha denunciado.

Asimismo, ha destacado la necesidad de implantar "una tasa covid", con la que, según sus cálculos, se podrían recaudar "unos 370 millones de euros", para dar respuesta a la situación sanitaria, económica y social originada por el coronavirus.

"La tasa covid sería temporal, con un límite de unos cinco años, y sobre todo afectaría a las tasas altas del IRPF, al Impuesto de Sociedades, al de Patrimonio, es decir, que los que más tienen paguen más para hacer frente a esta situación", ha explicado.