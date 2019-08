Goyo Jiménez estrenará su nuevo espectáculo 'Confusio' en el Teatro Campos Elíseos durante la Aste Nagusia bilbaína

"Queridas, querides, queridis, queridos, queridus ¡Sed bienvenidos a Confusio, o, lo que es lo mismo, al espectáculo más divertido que soy capaz de haber hecho! Me explico: He decidido reunir los momentos más hilarantes que he creado hasta hoy en un único espectáculo, con objeto de provocar la mayor cantidad de carcajadas posibles. Quiero que os vayáis henchidos de risa, vamos", ha explicado el propio artista en un comunicado.

"Que la exudéis a borbotones por los poros de vuestra piel. Quiero provocar diarreas y/o vómitos de carcajadas. Quiero reclamaciones en los tribunales por exceso de risas. Quiero que le cojáis asco a reír, que después de este show solo queráis presenciar tremebundas tragedias. Quiero que 20, 30, 40 años después, aún se te curven los labios hacia arriba, mientras recuerdes aquella vez en la que tú, ser humano privilegiado, tuviste la fortuna de no perderte Confusio", ha añadido.