Joe Dante recoge este viernes "muy agradecido" el galardón honorífico del FANT que reconoce su carrera

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT, que organiza el Ayuntamiento de Bilbao y que celebrará su XXIV edición desde este viernes hasta el 12 de mayo, entregará esta tarde al realizador estadounidense Joe Dante su premio Estrella del FANTástico, un galardón honorífico que reconoce toda una carrera dentro del género fantástico, y por el cual el artista ha reconocido sentirse "muy agradecido".

El premio FANTROBIA que distingue a una figura emergente se entregará también esta tarde, en este caso al realizador gasteiztarra Paul Urkijo, que acaba de estrenar su opera prima "Errementari" (2018), el cual recogerá el galardón de manos del veterano Dante. Al término de la gala tendrá lugar la premiere estatal del largometraje "Los extraños: Cacería nocturna", del realizador Johannes Roberts, y después el público podrá ver los once cortos vascos a concurso.

El director de títulos como "Gremlins" o "El chip prodigioso", que ha comparecido esta mañana en Bilbao ante los medios de comunicación acompañado por la concejala de Cultura, Nekane Alonso, recogerá el premio en la gala inaugural del festival, que comenzará a las 20.00 horas en el escenario principal del Teatro Campos.

"Me parece maravilloso recibir este premio, significa que te están viendo, que estás haciendo algo que gusta, y eso siempre es gratificante. Da igual quién te entregue el premio, para mí siempre es muy grato recibir uno", ha manifestado.

Dante ha señalado que se siente "muy afortunado" y "agradecido" por la repercusión lograda por "Gremlins", que le permitió desarrollar nuevas películas y proyectos, y que "nunca supuso" lo que este filme iba a suponer para él.

Del mismo modo, ha reconocido que antes la gente acudía más al cine atraída por el tamaño de la pantalla y la calidad del sonido respecto a la televisión, pero que ahora tiene la posibilidad de disfrutar de películas con muy buena definición en televisión y en su ordenador, tablet o móvil. "Sin embargo, yo como director, cuando hago una película la hago pensando en el cine", ha añadido.

Nacido en 1946 en la ciudad de Morristown, Nueva Jersey, Joe Dante se curtió en la factoría del mítico Roger Corman como editor hasta que dio el salto a la dirección codirigiendo junto a Allan Arkush "Hollywood Boulevard" (1976). En 1978 probó suerte en solitario con "Piraña", escrita por un primerizo John Sayles, con el que volvió a colaborar en "The Howling (Aullidos)" (1981).

Del mismo modo, en 1983 comenzó una exitosa colaboración con Steven Spielberg como productor, dirigiendo uno de los segmentos de la adaptación cinematográfica de la mítica serie "The Twiligh Zone". Esta colaboración continuó con la exitosa "Gremlins" (1984), su secuela "Gremlins 2" (1990) o "El chip prodigioso" (1987).

Otros conocidos títulos suyos son "Exploradores" (1985), "No matarás al vecino" (1989), "Matinee" (1993), "Pequeños guerreros" (1998) o "Burying the Ex" (2014), su último largometraje hasta la fecha.

ENCUENTRO CON DANTE

Asimismo, este sábado por la mañana, a partir de las 13.00 horas, en la Sala Bastida de Azkuna Zentroa se presentará el libro "Joe Dante: En el límite de la realidad", un extenso ensayo que comenzó como tesis doctoral y acabó convirtiéndose en un "desafío personal" del autor, el crítico, escritor, cineasta y músico coruñés Álvaro Pita, que se propuso hacer el mejor libro posible sobre Joe Dante. Dante acudirá al acto y conversará con el autor del libro y el público asistente, en un acto con entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

Además, como homenaje, dentro de la sección FANT2FUN del festival, también este sábado, a partir de las 22.15 horas, el público podrá disfrutar en pantalla grande de una sesión doble de cine que incluye la proyección de la mítica "Gremlins" (1984) y el clásico "The Howling (Aullidos)" (1981), que serán presentadas en sala por el propio Dante.

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT entregó el pasado año su primer galardón Estrella del FANTástico a la actriz Barbara Crampton (Nueva York, 1958), protagonista del clásico de Stuart Gordon "Re-animator" (1985), que visitó Bilbao y presentó su hasta entonces última película "Beyond the Gates".