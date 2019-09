El director y guionista Neil Jordan presidirá el Jurado Oficial del 67 Festival Internacional de Cine de San Sebastián

El director y guionista irlandés Neil Jordan presidirá el Jurado Oficial del 67 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el que estará acompañado por las actrices Bárbara Lennie y Mercedes Morán, los productores Pablo Cruz y Katriel Schori y la directora de fotografía Lisabi Fridell. Además, el certamen, que se desarrolla del 20 al 28 de septiembre, recupera tras varios años la iniciativa "película sorpresa" que los espectadores podrán ver el último día del Zinemaldia.

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, el director del Festival, José Luis Rebordinos, y la responsable de comunicación del certamen, Ruth Pérez de Anuncita, han presentado oficialmente esta 67 edición ante un nutrido grupo de representantes institucionales, entre los que se encontraban el alcalde donostiarra, Eneko Goia, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el diputado foral de Cultura, Denis Itxaso, así como agentes del mundo de la cultura de la ciudad y patrocinadores.

Rebordinos ha destacado que un festival de cine tiene que ser "un espacio libre y abierto para la discusión de ideas", pero también de "denuncia de las injusticias que se producen en nuestra sociedad", por ello, el Zinemaldia "toma partido en temas fundamentales como los Derechos Humanos o el medio ambiente".

Rebordinos ha recordado que, además de los Premios Donostia de la 67 edición, Penélope Cruz, Donald Sutherland y Costa-Gavras, numerosos intérpretes y cineastas han confirmado ya su presencia en San Sebastián, a los que se sumarán otros aún sin confirmar y que se darán a conocer en los próximos días, así como otras "sorpresas".

Entre otros muchos, asistirán Javier Bardem, Laetitia Casta, Ricardo Darín, Anaïs Demoustier y Gael García Bernal. También estarán presentes Valeria Golino, Nina Hoss, Reda Kateb, Catherine McCormack, Sam Neill, Edgar Ramírez, Tim Roth y Kristen Stewart.

También se espera la presencia de directores como Benedict Andrews ('Seberg', Perlak), Louise Archambault ('Il pleuvait des oiseaux', Sección Oficial), Darren Aronofsky (productor de 'Pacificado/ Pacified', Sección Oficial), Olivier Assayas ('Wasp Network/ La red avispa', Proyecciones Premio Donostia), Kantemir Balagov ('Beanpole/ Una gran mujer'), Perlak), Bertrand Bonello ('Zombie Child', Zabaltegi-Tabakalera) y Andrés di Tella ('Ficción privada', Zabaltegi-Tabakalera).

También estarán Alan Elliot ('Amazing Grace', Perlak), Sarah Gavron ('Rocks', Sección Oficial), Ciro Guerra ('Waiting for the Barbarians', Perlak), Oliver Laxe ('O que arde/ Lo que arde', Perlak), Ken Loach ('Sorry We Missed You', Perlak), Hirokazu Koreeda ('La verité', Perlak), Ladj Ly ('Les Misérables', Perlak) y Roger Michell ('Blackbird', Sección Oficial).

Se suman a ellos Takashi Miike ('Hatsukoi/ First Love', Zabaltegi-Tabakalera), Olivier Nakache y Éric Toledano ('Hors normes/ Especiales', Perlak), Guillaume Nicloux ('Thalasso', Sección Oficial), Nicholas Parisier ('Alice et le maire/ Los consejos de Alice', Perlak), Malgorzata Szumowska ('The Other Lamb', Sección Oficial), Ina Weisse ('Das Vorspiel/ The Audition', Sección Oficial), Alice Winocour ('Proxima', Sección Oficial) y Wang Xiaoshuai ('Di jiu tian chang/ So Long My Son/ Hasta siempre, hijo mío', Perlak).

Además, el escritor Michel Houellebecq, que se interpreta a sí mismo en 'Thalasso' (Sección Oficial), y el exministro griego Yanis Varoufakis, cuyo libro ha inspirado 'Adults in the Room' ('Comportarse como adultos', Proyección Premio Donostia), de Costa-Gavras, se desplazarán a San Sebastián.

También desfilarán por las alfombras rojas del Kursaal y del Victoria Eugenia nuevos talentos como la protagonista de 'Ema' (Perlak), Mariana Digirolamo, o la actriz noruega Josefine Frida Pettersen ('Disco', New Directors), popular en su país por su papel en la serie 'Skam'.

En cuanto a la presencia de representantes de cine español, pasarán por esta edición, entre otros, Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Greta Fernández, Eduard Fernández, Karra Elejalde, Alejandro Amenábar, Antonio Resines, y Aina Clotet. Latinoamérica también estará representada en la Sección Oficial, de la mano de David Zonana que presentará su ópera prima, 'Mano de obra'; las actrices Amparo Noguera y Julieta Figueroa acudirán junto a José Luis Torres Leiva ('Vendrá la muerte y tendrá tus ojos'); y Ricardo Darín, Chino Darín y Luis Brandoni acompañarán a Sebastián Borensztein en la presentación de 'La odisea de los giles'.

En New Directors, Paulina García y Alfredo Castro asistirán al estreno de 'Algunas bestias' junto a su director, Jorge Riquelme. En Horizontes Latinos Patricio Guzmán participará en la inauguración con 'La cordillera de los sueños'; Federico Veiroj y Daniel Hendler acudirán a la presentación de 'Así habló el cambista'; y María Valverde y Mercedes Morán, que ejercerá también como jurado oficial, presentarán 'Araña', de Andrés Wood.

Además, Alejandro Landes viajará con 'Monos', la candidata de Colombia a los Oscar y los Goya; Juan Solanas acompañará la reivindicación del aborto legal en Argentina de la película 'La ola verde (Que sea ley)'; Castro asistirá también a la presentación de 'El Príncipe' con su director, Sebastián Muñoz; Romina Paula defenderá su debut como directora en 'De nuevo otra vez'; y Erica Rivas, su participación en 'Los sonámbulos'.

Rebordinos también ha destacado el estreno de 'El fiscal, la presidenta y el espía', la serie de seis capítulos sobre el caso Nisman, que presentará en San Sebastián su director, Justin Webster. Además de Morán, entre los jurados hay otras figuras ilustres de la cultura hispanoamericana, como la escritora Mariana Enríquez, que formará parte del tribunal del Premio Kutxabank-New Directors.

La delegación de cine asiático estará encabezada por cineastas como Hirokazu Koreeda ('La verité/ La verdad', Perlak), Wang Xiaoshuai ('Di jiu tian chang/ So Long My Son/ Hasta siempre, hijo mío', Perlak) o Takashi Miike ('Hatsukoi/ First Love', Zabaltegi-Tabakalera), y populares intérpretes como el actor japonés 'Yo Oizumi' (Sora no Restaurant/ Restaurant from the Sky, Culinary Zinema), o los ganadores del Oso de Plata al mejor actor y a la mejor actriz en la pasada Berlinale, Wang Jingchun y Yong Mei ('Di jiu tian chang/ So Long My Son/ Hasta siempre, hijo mío', Perlak).

Además, dos nuevas películas se unen a las casi 200 que integrarán la programación oficial del Festival 'Seberg' de Benedict Andrews sobre la actriz estadounidense, interpretada por Kristen Stewart, inaugurará Perlak, tras su paso por el Festival de Venecia; y el cortometraje 'Nimic', del director griego Yorgos Lanthimos, formará parte de la sección Zabaltegi-Tabakalera, después de ser seleccionado en Locarno.

JURADO OFICIAL

En cuanto al jurado de la Sección Oficial estará presidido por el director de cine irlandés Neil Jordan (Sligo, 1950), autor de 'The Crying Game' ('Juego de lágrimas', Oscar al mejor guion original), 'Interview with the Vampire' (Entrevista con el vampiro, 1994), Michael Collins (1996), 'The End of the Affair' ('El fin del romance, 1999'), 'The Good Thief' ('El buen ladrón', Sección Oficial, 2002), o de series como 'The Borgias' ('Los Borgia', 2011-2013) y 'Riviera' (2017).

Jordan estará acompañado en las deliberaciones para otorgar la Concha de Oro por las actrices Bárbara Lennie y Mercedes Morán, los productores Pablo Cruz y Katriel Schori, la directora de fotografía Lisabi Fridell y un último integrante por confirmar.

Rebordinos ha destacado que tras varios años en esta edición se recuperará la "película sorpresa" que los espectadores podrán ver el último día del certamen. También ha indicado que toda la programación podrá consultarse a través de los medios habituales y la Guía del Zinameldia a partir del día 11 y el 15 se podrán comprar las entradas.