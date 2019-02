Una Jornada de Sostenibilidad y Moda Slow Fashion abrirá la Semana del Cambio Climático en Gipuzkoa

La 'Jornada de Sostenibilidad y Moda Slow Fashion: the positive change for planet and people', organizada por la Diputación de Gipuzkoa, dará inicio el próximo 1 de marzo a la Semana Cambio Climático, que se celebrará por primera vez en Euskadi en torno a la conferencia internacional Change the Change, con el objetivo de situar el foco de atención en una de las industrias más contaminantes del planeta.