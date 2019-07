Josu Bujanda, nombrado nuevo jefe de la Ertzaintza tras siete meses con el puesto vacante

El intendente Josu Bujanda Zaldua (Beasain, 1962) ha sido designado este martes como nueve jefe o superintendente de la Ertzaintza, según ha informado en un comunicado el Departamento de Seguridad que dirige la consejera Estefanía Beltrán de Heredia. Bujanda ocupaba hasta ahora y desde hace seis años la jefatura de Protección Ciudadana de la Policía vasca, la unidad con más efectivos. Había incrementado su presencia pública en los últimos meses como portavoz del cuerpo ante asuntos de actualidad.

Bujanda, de la máxima confianza del viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, ingresó en la Ertzaintza en 1983 (en la tercera promoción) y ha pasado por varias unidades en sus 36 años de trayectoria, incluidas Intervención, Tráfico o Inspección. En 1994, cuando la Policía autonómica se desplegó en Donostia y sustituyó a las fuerzas de seguridad del Estado, este veterano agente era el jefe de operaciones. Será el agente con más galones, aunque tendrá por encima al director político, Gervasio Gabilondo (que también es ertzaina).

La plaza de jefe de la Ertzaintza llevaba vacante desde diciembre de 2018, cuando su anterior titular, Jorge Aldekoa, presentó su dimisión forzado por la sentencia judicial que cuestionó el diseño del operativo policial de 2012 en el que falleció el joven seguidor del Athletic de Bilbao Íñigo Cabacas, que recibió en la cabeza el impacto de una pelota de goma. Aldekoa era entonces comisario de Bilbao. El exjefe policial se mantiene en la cadena de mando de la institución como asesor de Zubiaga y se espera que pueda ser destinado a un nuevo puesto cuando, a finales de este mes, se complete la renovación de la escala ejecutiva de la Ertzaintza.

Hasta el momento sólo ha trascendido que otro veterano policía, Alfonso Garaikoetxea (Pamplona, 1962), será el sustituto de Bujanda al frente de la división de Protección Ciudadana. Garaikoetxea era el jefe territorial de Álava y, antes, había sido comisario en varios centros de Gipuzkoa. Asimismo, el viceconsejero de Seguridad ha ratificado en su cargo como responsable de Investigación Criminal y Policía Judicial a José María Yurrebaso (Bedia, 1959), en el cargo desde 2015.

Desde el sindicato más importante de la Ertzaintza (Erne), su secretario general, Roberto Seijo, ha pedido al nuevo jefe policial que aborde con urgencia una "reorganización" de la Ertzaintza porque "faltan 800 agentes" de los 8.000 previstos en su día como plantilla de la Policía vasca. Seijo, en todo caso, no confía en que la nueva cadena de mando "exprese estos problemas reales a la dirección política". "Ojalá me equivoque, pero mientras Gervasio Gabirondo siga como director no habrá cambios. No han sido capaces de apartar a Gabirondo, que es el verdadero problema", valora Seijo.