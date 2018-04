"El Juli" ofrecerá una charla coloquio el lunes en Bilbao

"El Juli" que, con solo 35 años, celebra esta temporada sus 20 años de alternativa participará en este encuentro que estará moderado por el crítico taurino Alfredo Casas. En el transcurso de la charla coloquio se recorrerán las dos trayectorias, las de la entidad taurina y la del diestro, que este año cierran "dos efemérides redondas".

Julián López, "El Juli", recientemente galardonado con la Medalla al Mérito de las Bellas Artes, es, además de torero, propietario de la ganadería El Freixo, situada en Olivenza (Badajoz), y a través de la Fundación Internacional que lleva su nombre, ha creado la Escuela de Tauromaquia de Arganda del Rey.

Con motivo del vigésimo aniversario de su alternativa, "El Juli" hará un repaso de su trayectoria en los ruedos. "He pasado por momentos felices, muy duros, épocas de inseguridad, transición, y al final queda sabor y magia. He aprendido a vivir sensaciones que me han alimentado como persona", ha destacado el diestro.