Juntas de Bizkaia aprueban por unanimidad formular en 2018 un Estudio Informativo que impulse la Línea 4 de Metro

Según ha informado la Cámara foral, la moción derivada de interpelación que el representante popular ha presentado al resto de grupos instaba a la Diputación Foral de Bizkaia a "adoptar las medidas necesarias para iniciar los trámites que den lugar a la construcción de este tramo del suburbano".

De manera conjunta han tomado la decisión de realizar ese estudio de manera participativa, dado la complejidad del proyecto. Si bien todos se han congratulado por este consenso, no ha estado exento el debate. En él los grupos de la oposición han aprovechado su turno de palabra para acusar a Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos de olvidarse del barrio de Rekalde y de "guardar en el cajón del olvido este proyecto"; unas afirmaciones que ambas corporaciones han negado tajantemente.

En la sesión plenaria de hoy también se han debatido conjuntamente tres mociones relativas a la igualdad de género, de las cuales dos han sido aprobadas por unanimidad, mientras que la tercera ha sido rechazada.

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

La primera de ellas, de Podemos Bizkaia con una enmienda transaccional de los grupos que sustentan al Gobierno Foral, hacía referencia a la erradicación de los estereotipos de género en los itinerarios de inserción laboral; la segunda, de EH Bildu y transaccionada por Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos, acerca de la visibilización de las políticas de género en la web de la Diputación Foral; y una última, de nuevo de Podemos Bizkaia, para la respuesta del ente foral, en forma de análisis, a las reivindicaciones del 8 de marzo.

En el primer caso, todos los grupos han tomado la determinación de continuar aplicando la perspectiva de género en las políticas activas de empleo, si bien la representante de Nacionalistas Vascos ha expresado que en el caso concreto del itinerario de limpieza, que dio lugar a debate en el último Pleno, existe tanto un programa dirigido íntegramente para hombres como uno solo para mujeres.

Respecto a la segunda moción, la apoderada de EH Bildu argumentaba en su intervención que las políticas de igualdad no se tratan de servicios sociales y que, por lo tanto, éstas no deben categorizarse como tales en la web. La enmienda aprobada determina una mayor visibilización de estas políticas, el empleo de lenguaje no sexista y la implementación de indicadores de género en el programa Bizkaia Goazen 2020.

La tercera moción, sin embargo, únicamente ha contado con el apoyo del Grupo Mixto, puesto que el resto de grupos han argumentado que lo "verdaderamente necesario son los hechos", no los estudios.

EUSKERA

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado unánimemente una cuarta moción relativa al incremento de la presencia del euskera y la cultura vasca en los grandes eventos que se celebrarán en Bizkaia en 2018.

El grupo proponente, EH Bildu, ha aceptado una enmienda transaccional de Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos para seguir promoviendo la identidad y la cultura vasca en los eventos que se desarrollen en el territorio; evaluar el uso y tratamiento del euskera transmitido por agentes externos que organicen en Bizkaia eventos internacionales; y adoptar medidas correctoras en caso que sean necesarias. En este sentido, todos los grupos han resaltado el euskera como símbolo principal de nuestra cultura.

EH Bildu ha vuelto a llevar a la Cámara un punto sobre los terrenos ocupados por la Central de Lemoiz en el que resaltaba la necesidad de "no volver a incumplir la legalidad imponiendo un proyecto". Para ello, el grupo proponente ha instado a que tanto el Gobierno Vasco, la Diputación de Bizkaia como el Ayuntamiento de Lemoiz compartan la titularidad de los terrenos y garanticen la participación ciudadana en el proceso de decisión del uso de este espacio.

PROPUESTA "INNECESARIA"

La moción ha sido finalmente rechazada al contar únicamente con el apoyo de Podemos Bizkaia. Tanto Nacionalistas Vascos como Socialistas Vascos y Grupo Popular han rechazado la propuesta alegando que ésta se trata de "innecesaria".

Por último, las Juntas Generales han rechazado una última moción en relación a la política de atención a la infancia y adolescencia. Su impulsor, el Grupo Popular, especificaba en su propuesta la necesidad de crear un órgano de coordinación más efectivo que mantenga reuniones trimestrales.

En su intervención, el proponente ha mostrado su "indignación" ante la idea de que este tema se trate a puerta cerrada. A pesar de contar con el apoyo de EH Bildu y Grupo Mixto y la abstención de Podemos Bizkaia, ha sido finalmente rechazada.