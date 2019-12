Las Juntas de Bizkaia debaten este miércoles las tres enmiendas a la totalidad a los presupuestos forales

El Gobierno foral ha aprobado un proyecto de presupuestos para el próximo año de 8.477,3 millones, el más alto de su historia, que contempla un disponible departamental de 1.283,6 millones (con un incremento del 2,26% respecto a las cuentas de este año).

El Departamento de Acción Social concentra el 44% del disponible departamental, con 564,8 millones (+5%), mientras que Infraestructuras y Desarrollo Territorial contará con 198,1 millones (-5,2%) y Transportes y Movilidad Sostenible, con 139 millones (-0,8%).

Por su parte, el Departamento de Promoción Económica dispondrá de 78,4 millones (+3,5%), Sostenibilidad y Medio Ambiente de 73,8 millones (-2,7%), Administración Pública y Relaciones Institucionales de 64,2 millones (+3,5%), y Empleo, Inclusión Social e Igualdad de 60,2 millones (+9,8%). Euskera y Deportes contará con 48 millones (+0,2%) y el Departamento de Hacienda y Finanzas con 56,5 millones (+9,8%).

La Diputación registró el pasado día 31 de octubre el proyecto de presupuestos en las Juntas Generales para proceder a su tramitación y este miércoles se debatirán en pleno las enmiendas a la totalidad que han presentado EH Bildu, Elkarrekin Bizkaia y PP.

EH Bildu ha pedido la devolución de las cuentas, según explica en su enmienda, porque considera que es necesario "establecer otro tipo de prioridades para que todos los vizcaínos tengan una vida digna". A su entender, "necesitamos políticas más audaces que conformistas para poder afrontar los retos que existen en nuestra sociedad".

Por su parte, Elkarrekin Bizkaia ha enmendado a la totalidad el proyecto del Gobierno de Unai Rementeria porque está "desfasado" y "no responde a los retos" que actuales. En este sentido, advierte de que las cuentas "no son feministas, no favorecen la creación de empleo de calidad, tampoco blindan los derechos sociales, ni responden a la emergencia climática" y, además, "derrochan recursos en proyectos faraónicos de dudoso retorno social".

Finalmente, el PP ha pedido la devolución de los presupuestos elaborados por el Gobierno foral porque los considera "poco realistas, planificados en términos partidistas y alejados de alcanzar una solución a los verdaderos problemas que afectan a los ciudadanos". Según recoge en su enmienda, el proyecto no implementa "medidas realmente útiles", no encara "con valentía" los retos de sociales y no da "respuesta a la situación de desaceleración" económica.

MÁS DE 600 ENMIENDAS PARCIALES

PNV y PSE cuentan con 33 de los 51 apoderados del Parlamento vizcaíno, por lo que disponen de mayoría para rechazar las enmiendas a la totalidad y continuar con la tramitación de las cuentas, con el debate en la Comisión de Economía y Hacienda de las 630 enmiendas parciales presentadas.

La tramitación parlamentaria finalizaría con un último pleno a finales de diciembre al que se llevarán las enmiendas parciales que se hayan reservado en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda y en el que quedarían aprobados los presupuestos del Territorio de Bizkaia para el año 2020.