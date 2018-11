Juntas Generales de Bizkaia desestiman una iniciativa para destinar el 0,7% del presupuesto foral a cooperación

La iniciativa solo ha recogido el apoyo de EH Bildu, mientras que el PP se ha abstenido, y han votado en contra el PNV y el PSE-EE, en ausencia del representante del grupo Mixto.

La Proposición No de Norma, defendida por la juntera Eneritz De Madariaga, se apoyaba en otra iniciativa que fue aprobada en el Pleno de las Juntas Generales del 18 de noviembre de 2015, instando al Departamento de Empleo, Inclusión social e Igualdad a aumentar progresivamente los presupuestos destinados a la Cooperación para alcanzar el 0,7% del presupuesto disponible al final de esta legislatura.

De Madariaga ha subrayado que este porcentaje no se alcanza en la previsión presupuestaria, contraviniendo, en su opinión, el acuerdo plenario y otras directrices, como el Plan Director de la Cooperación de Bizkaia 2017-2020.

En los turnos de explicación de voto, PNV y PSE-EE han aducido que la iniciativa aprobada en Gernika no se refería al presupuesto foral total, sino al disponible, y que, aún cuando el porcentaje destinado a cooperación no haya alcanzado el 0,7%, se han hecho "esfuerzos importantes" a lo largo de la presente legislatura, y esta partida se ha incrementado por encima de la tasa global de crecimiento de los presupuestos.

EH Bildu ha puesto el acento en "la gravedad de incumplir" una medida aprobada en Pleno por las Juntas Generales, y ha subrayado que dicho objetivo es posible porque hay disponibilidad presupuestaria, pero "que son otras las prioridades". El representante del Grupo Popular Vizcaíno ha justificado su abstención señalando que la Proposición No de Norma de 2015 fue una iniciativa suya, pero que el 0,7% de ayuda se refería al presupuesto disponible, "y bajo la condición de que las necesidades lo permitieran y sin dejar de atender los requerimientos de la población de Bizkaia".

La iniciativa ha quedado rechazada por 9 votos en contra, 5 a favor y una abstención, con la ausencia del representante del Grupo Mixto por su asistencia a una reunión del Consejo para la Sostenibilidad del Territorio Histórico de Bizkaia.

PERSONAS EN EXCLUSIÓN

En la misma sesión de las Juntas Generales de Bizkaia, la diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha comparecido para responder a dos cuestiones planteadas por Podemos Bizkaia y EH Bildu, respectivamente.

La primera ha sido una solicitud de comparecencia a petición de la juntera de Podemos Eneritz De Madariaga acerca de los datos de personas que pernoctan en la calle y la actuación del Departamento a este respecto, en relación con un reciente recuento nocturno de personas sin hogar y un estudio realizado por la Universidad del País Vasco en torno a esta misma cuestión.

Teresa Laespada ha explicado que los datos del recuento no han sido publicados, sino adelantados a través de una nota de prensa, y que el referido estudio de la UPV-EHU es un encargo del Ayuntamiento de Bilbao. "No sería responsable ni prudente valorar datos de los que aún no disponemos", ha insistido Laespada. La diputada foral ha enmarcado en todo caso las actuaciones de su Departamento en su estricto ámbito competencial y ha concluido insistiendo en que "en la parte que les corresponde, echan el resto".

Estos argumentos han sido suscritos por los grupos que apoyan al Gobierno foral, mientras que por parte de EH Bildu se ha solicitado al Departamento de Empleo "liderazgo" en políticas sociales, además de "información y transparencia".

El PP ha señalado que es normal que el Departamento no comente datos de los que aún no dispone, aunque ha indicado que las conclusiones a las que se apunta "son preocupantes, tanto por las consideraciones sociales como por las de seguridad ciudadana".

La sesión de la Comisión de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de las Juntas Generales de Bizkaia se ha completado con una pregunta de la portavoz de EH Bildu Arantza Urkaregi acerca de los instrumentos de los disponen las personas usuarias de los servicios contra la exclusión para participar en el seguimiento y evaluación de dichos servicios.

Teresa Laespada ha contestado que el vigente modelo de asistencia integra la visión de quienes se benefician del servicio, ya que disponen de "vías suficientes de participación, reflexión y comunicación, por lo que su opinión queda perfectamente recogida".