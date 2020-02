El Kursaal de San Sebastián consigue un "récord de volumen de negocio" de 4,3 millones de euros, un 4% más que en 2018

El Kursaal de San Sebastián consiguió el pasado año un "récord de volumen de negocio" de 4,3 millones de euros, un 4% más que en 2018, y ha cerrado el ejercicio 2019 con un superávit de 1,2 millones euros y la celebración de 317 eventos. La actividad del palacio de congresos de la capital guipuzcoana produjo en el territorio un impacto económico de 52 millones de euros.

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, y el director-gerente del Kursaal, Iker Goikoetxea, han presentado en rueda de prensa el balance 2019 del Palacio de Congresos.

En la comparecencia, han explicado que se ha mantenido el superávit de tesorería operativa, que alcanza 1,2 millones de euros, "una cifra que ya fue récord en el ejercicio anterior, que vuelve a hacer innecesaria ninguna aportación pública económica por el gasto corriente y que permitirá financiar el importante plan de inversiones en el que se encuentra inmersa la sociedad".

Goikoetxea ha detallado que, en el capítulo cultural, ha habido un 5% de incremento en la facturación respecto al 2018, "superando así el récord histórico del año anterior", y se han ofrecido 152 conciertos. Por otro lado, 2019 "ha sido un muy buen año" en cuanto a la actividad congresual, que crece un 25% en relación con el pasado ejercicio en número de congresistas, y ofrece un tamaño medio de los congresos acogidos mayor que en 2018, pasando a tener 586 asistentes de media.

Además, estos eventos han tenido un perfil internacional ya que tuvieron este carácter 1 de cada 3 de los congresos celebrados. Destaca también "el gran crecimiento, consiguiendo una cifra récord, en la comercialización de servicios (audiovisuales, iluminación, comunicaciones, personal técnico) asociados a los eventos, que aumenta un 14%", han indicado los responsables de la gestión del recinto.

"SATISFACCIÓN"

Los responsables institucionales del Kursaal han destacado "el alto grado de satisfacción de los clientes", que otorgan al Kursaal una media de puntuación de 8,7".

Igualmente, el consejo de Administración ha aprobado el 'Plan Estratégico 2020-2023' que marcará los principales ejes estratégicos para los próximos cuatro años. El Kursaal, además, ha pasado a ostentar la Presidencia de la APCE-Asociación de Palacios de Congresos de España, cargo que asume Iker Goikoetxea durante todo este año.

Goikoetxea ha incidido en que 2019 ha sido "uno de los mejores años congresuales" para el Kursaal. De este modo, ha señalado durante el año pasado se celebraron varios congresos de gran formato con más de 1.000asistentes cada uno.

En el ámbito cultural, Kursaal Eszena, la programación propia del Kursaal, ha conseguido en 2019 incrementar en un 14% la asistencia a los espectáculos ofrecidos, consiguiendo atraer a un total de 34.789 asistentes.

En el plano musical, se celebraron 152 conciertos, de los cuales 28 eran propuestas incluídas en Kursaal Eszena. Goikoetxea ha destacado entre ellos los cinco "sold out" en los conciertos de Izaro, Beirut, Vetusta Morla, Ludovico Einaudi y en el Ballet Nacional.

En las previsiones del Kursaal para 2020 hay una quincena de congresos entre los que destacan seis de carácter internacional. Entre ellos se encuentran el 5th School and Conference on Spin-Based Quantum Information Processing, así como el WFCP Congress 2020 - The World Federation of Colleges and Polytechnics.

También el congreso FORCE 11, el XV Congreso Iberoamericano de Polímeros, la XVI Reunión del Grupo Especializado de Polímeros o el XVII Simposio Latinoamericano de Polímeros.

En los meses de marzo y abril se van a celebrar, entre otros, reuniones participativas del proceso de revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Otros de los eventos serán Sevatur 2020, el congreso del Club de Creativos, el IV Salón Internacional del Comic o la reunión anual de la SEUP -Sociedad Española de Urgencias de Pediatría-, o San Sebastián Gastronomika 2020.

"GESTIÓN EFICIENTE"

Olano ha resaltado el "creciente perfil internacional" del Kursaal, así como la "gestión eficiente y ejemplar" que ha llevado a los buenos datos obtenidos. "El Kursaal está viviendo un momento dulce que conecta con los valores y el futuro del Territorio y es una infraestructura clave en Gipuzkoa que goza de una excelente salud".

Por su parte, Goia ha considerado que una de las "mejores noticias" de los buenos datos obtenidos por el Kursaal es la "capacidad de atracción de la ciudad" ya que, según ha dicho, "San Sebastián como destino tiene más atractivo para los Congresos que otros municipios, tal y como nos lo transmiten los organizadores".

Asimismo, ha asegurado que este año es "clave" para "determinar" una posible ampliación de los espacios Kursaal, que se contempla en el Plan Estratégico aprobado por la entidad para los próximos cuatro años. El alcalde ha apuntado que hay "un par de cosas encima de la mesa que se están trabajando".