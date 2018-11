Kutxabank, condenada por cobrar dos euros por los ingresos en efectivo

La Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca fue la organización que planteó la demanda en su momento ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria el 10 de octubre de 2017. El fallo del juzgado se ha vistpo ahora reforzado por el de la Audiencia alavesa. Ambas sentencias concluyen que el cobro de dicha comisión es una práctica abusiva por varias razones. Porque el banco cobra dos veces por el mismo servicio: al titular de la cuenta que recibe el ingreso, mediante la comisión de mantenimiento de la misma (que incluye la gesión de cobro de recibos), y a quien realiza el ingreso, que debe pagar esa comisión de dos euros. Y la ley prohibe tajantemente cobrar dos veces por el mismo bien o el mismo servicio.

Según el Banco de España, no podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o no solicitados en firme por el cliente. En este caso, el cobro de dos euros a quien hace un ingreso en cuenta ajena supone una "imposición arbitraria". Ese usuario estaría, en ese momento, "pactando tácitamente con la entidad la prestación de un servicio, contrato verbal y atípico y por el que se le exigen dos euros sin previo aviso ni negociación", recalca la sentencia.

La cantidad a abonar no es proporcional a la cuantía del ingreso, señala también la sentencia. "Se cuantifica en dos euros independientemente de la cantidad principal, siendo que no es lo mismo pagar un recibo de cuatro euros que uno de doscientos, en el primer caso dos euros supondría el cincuenta por ciento".