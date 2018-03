LAB admite que "todo no va bien con ELA", que "ha creado un relato" para culparle de no avanzar en la unidad de acción

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha admitido que "todo no va bien con ELA", que "ha creado un relato" para culpar a su sindicato de avanzar en la unidad de acción al afirmar que "no está en las huelgas". Aranburu ha afirmado que ELA "miente" al realizar esta aseveración y ha puntualizado que las huelgas "tienen que ser lo más eficaz posible" y "no se pueden convertir en un objetivo en sí mismo".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Aranburu ha afirmado que resulta "bastante evidente" que "todo no va bien". "Eso, hay que constatarlo", ha dicho.

Según ha argumentado, la central que lidera apuesta "firmemente" por "avanzar en la unidad de acción con ELA" porque "la clase trabajadora y la realidad de este pueblo así lo demandan".

"La doble involución, la involución social y política que estamos padeciendo así lo demandan, pero parece ser que ELA, por encima de las dificultades, ha optado por no intentar superar los obstáculos que tenemos para seguir avanzando en la unidad de acción", ha añadido.

A su juicio, en las últimas semanas, el sindicato que lidera Adolfo Muñoz ha ido "creando un relato" para "poner sobe LAB la carga de no avanzar en esa unidad de acción".

Para la dirigente sindical, esta situación "es bastante difícil de justificar" por lo que ELA recurre a su "tesis" de que "no se puede avanzar en la unidad de acción con LAB porque no está en las huelgas". "Eso es mentira, lo sabe ELA y lo sabe también la clase trabajadora allí donde conocen el proyecto de LAB", ha señalado.

HUELGA

Garbiñe Aranburu ha afirmado que "el debate de huelga sí, huelga no, es un debate falso" porque LAB "tiene muy claro que, para confrontar con la patronal, hay que movilizarse y el principal instrumento de movilización que hoy por hoy tiene la clase trabajadora es la huelga".

No obstante, ha advertido de que esta herramienta "tiene que ser lo más eficaz posible" y las huelgas "no se pueden convertir en un objetivo en sí mismo".

"Por eso, lo que le pedimos a ELA es que tenemos que debatir muy mucho sobre la realidad de cada sector, sobre la realidad de cuál es el método de lucha más efectivo, la forma de huelga más efectiva para generar el menor coste posible a la clase social y el mayor coste social posible a la patronal", ha indicado.

Aranburu ha lamentado que, a la hora de establecer esos objetivos, "en demasiadas ocasiones" ELA "no quiere entrar a esos debates". "En demasiadas ocasiones vemos que con ELA el debate se centra en los días de huelga o en si esa huelga tiene que ser indefinida o no, o lo más larga posible".