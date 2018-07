LAB denuncia que 30 inmigrantes y refugiados llegados a Bilbao se quedaron "fuera del sistema de ayudas"

LAB ha denunciado que 30 inmigrantes y refugiados llegados a Bilbao en los últimos días "han quedado fuera del sistema de ayudas", pero "gracias a la colaboración y organización popular, se les ha buscado otro sitio", por lo que es "rotundamente falso" que la coordinación institucional para atender a estas personas esté siendo "impecable", como ha dicho el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández.

En un comunicado, LAB ha asegurado que, "si no fuera por la respuesta popular, esas personas estarían en la calle pasando la noche", y ha preguntado a Jonan Fernández "como es posible que, según ha dicho, tengan conocimiento previo de la situación y no hayan habilitado ningún dispositivo concreto" ante la situación de "saturación" de los recursos sociales.

El sindicato ha afirmado que Bilbao "no es una ciudad de acogida" y ha denunciado la "falta de voluntad" del Ayuntamiento de Bilbao para "afrontar la realidad" de los inmigrantes y refugiados que están llegando a Euskadi y, especialmente, a la capital vizcaína.

LAB ha considerado "totalmente inadmisible" la situación que están viviendo las personas migrantes y refugiadas y ha lamentado que, "ante la llegada de estos grupos, la implicación y el apoyo de los organismos públicos está dejando mucho que desear".

En ese sentido, ha precisado que cuando hablan de "colapso" no es porque haya llegado "un número significativo de personas migrantes y refugiadas", sino porque "no se han articulado dispositivos suficientes para hacer frente a esta situación".

LAB ha considerado "indispensable acoger de manera adecuada a las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestro pueblo", y ha advertido de que, "en última instancia, son los organismos públicos los que tienen que garantizarla".

Sin embargo, ha denunciado que la realidad que se está viviendo en los últimos días "es consecuencia directa de la dejación del Ayuntamiento de Bilbao y del Gobierno Vasco", que "no han activado ningún recurso especifico y están eludiendo sus responsabilidades sobre el tema".

Por un lado, ha denunciado que el Ayuntamiento de Bilbao "no ha articulado ningún dispositivo, la Cruz Roja ha habilitado un local de 40 plazas y el SMUS (Servicio Municipal de Urgencias Sociales) está colapsado". LAB ha asegurado que existe "un déficit estructural en los servicios sociales del Ayuntamiento para hacer frente a estas situaciones de emergencia social".

"ALTO Y CLARO"

Tras recordar que el alcalde, Juan María Aburto, afirmó que el Ayuntamiento "no prevé ningún proyecto o plan concreto para dar respuesta a la necesidades de las personas migrantes y refugiadas", ha dicho que pueden decir "alto y claro que Bilbao no es una ciudad de acogida y que no existe ninguna voluntad por parte de la institución para afrontar esta realidad".

Además, ha recordado que el Gobierno Vasco "en abril de 2017 se comprometió a realizar un plan de acogida, pero a día de hoy seguimos sin tener ninguna información sobre ello".

LAB ha reiterado que las instituciones públicas son "las máximas responsables de esta situación y es inconcebible la actitud que están mostrando", y ha advertido de que "el flujo de personas migrantes y refugiadas va a ser una constante en los próximos meses", por lo que "es necesario, por un lado, poner un marcha un dispositivo de emergencia para estos casos, y por otro lado, articular un plan de acogida por parte de los organismos públicos".

Por último, ha hecho un llamamiento a todas los trabajadores para que acudan a la concentraciones., movilizaciones y acciones de solidaridad convocadas por la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, como la concentración que, bajo el lema "Recursos, ¡ya!", se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Bilbao esta tarde y mañana.