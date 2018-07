LAB pide la dimisión de Darpón porque "se ha demostrado que su modelo de gestión no es válido"

El sindicato LAB ha pedido la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón, porque "ya no tiene credibilidad" y "se ha demostrado que su modelo de gestión no es válido". En su opinión, todo lo que ha presentado este jueves en el Parlamento Vasco "llega tarde", ya que "han pasado cerca de dos meses desde que saltaron las alarmas y durante este tiempo no ha hecho otra cosa que mentir e intentar taparlo todo, sin buscar soluciones y sin asumir ninguna responsabilidad".