LAB denuncia que "cientos de limpiadoras" acuden a centros cerrados de Educación "sin EPI ni protocolos"

En un comunicado, LAB ha criticado que el Real Decreto elaborado por el Gobierno central "incluye la limpieza como actividad esencial, pero lo hace sin diferenciar la limpieza de un centro sanitario o del transporte público, de la limpieza de una escuela, un museo o una oficina cerrada".

El sindicato ha denunciado "la irresponsabilidad" de las empresas que, "amparándose en ese apartado, siguen mandando a las trabajadoras a limpiar centros cerrados". "Aún sabiendo --ha añadido-- que no se trata de una actividad esencial y siendo plenamente conscientes de que no está siendo seguro para ellas, pues no les están dotando de los equipos de protección necesarios".

También ha criticado la actitud del Departamento de Educación, que "ha dado orden expresa a las empresas de seguir prestando el servicio de limpieza a pesar de que sus centros se encuentran cerrados desde el pasado 13 de marzo".

Según ha lamentado, la semana pasada registró "múltiples denuncias "frente a Inspección de Trabajo, pero "con total inmovilismo y negligencia, ni contesta". "Es muy grave mandar a limpiar centros cerrados, poniendo en riesgo la salud de estas trabajadoras", ha concluido.