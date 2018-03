Loli García advierte de que la mesa de brecha salarial quedará "en vía muerta" si no ve voluntad de acuerdo en Confebask

La secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, ha advertido de que, si no constata en Confebask voluntad para atajar la brecha salarial, la mesa constituida para atajar este problema quedará "en vía muerta" y habrá "un antes y un después" en la participación del sindicato en los ámbitos tripartitos de negociación.

En una entrevista a Europa Press, la dirigente sindical ha mostrado, por otra parte, su rechazo a la decisión de la Federación Española de Asociaciones dedicadas a la Restauración Social (FEADRS) de impugnar el acuerdo interprofesional de negociación colectiva de Euskadi y ha reclamado a Confebask que realice una defensa activa del mismo en el seno de la CEOE, organización a la que pertenecen ambas patronales.

Loli García ha reflexionado sobre la mesa de negociación abierta entre Gobierno Vasco, Confebask, CC.OO. y UGT para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres y de la que se han excluido ELA y LAB, una actitud que afirma no compartir aunque la respeta.

La dirigente sindical ha asegurado que la brecha salarial abarca aspectos que van "mucho más allá" de la propia negociación colectiva y, por ello, cree que el tripartito es el único ámbito que existe para "poder incidir en las políticas públicas y defender los intereses de parte".

"La movilización está claro que está muy bien, que es necesaria, es fundamental y va a seguir siendo necesaria pero, más allá de la movilización, tiene que haber ámbitos donde podamos dar salida a algunos de los problemas que tenemos y, en este caso, el de la brecha salarial", ha manifestado.

Loli García ha precisado que están ultimado un documento con propuestas concretas que trasladarán al resto de organizaciones y ha señalado que el sindicato participará "con toda su energía" en esta mesa.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la patronal porque, a su juicio, tendrá que demostrar su voluntad de atajar este problema en la mesa de negociación y ha advertido de que CC.OO. "no va dilatar en el tiempo" este debate. La dirigente sindical espera que la actitud de la patronal sea la de "buscar salidas y acuerdos" que mejoren la situación de las mujeres en el mundo del trabajo

"UN ANTES Y UN DESPUÉS"

"Si no es así, nosotros lo vamos a denunciar y vamos a decirle a la patronal que hasta aquí hemos llegado", ha indicado Loli García, quien ha añadido que, si no constata en Confebask interés en avanzar en propuestas que reduzcan la brecha salarial y la desigualdad de las mujeres, eso "va a suponer un antes y un después en nuestra participación en los ámbitos tripartitos".

García, que ha subrayado que, si no se da esa voluntad, los "marcos de participación se quedan muy tocados", ha precisado que tienen un plazo de seis meses para llegar a acuerdos sobre la brecha salarial y, si en ese tiempo no hay "búsqueda de unos consensos mínimos", esa mesa "va a quedar en vía muerta" y el sindicato trasladará sus propuestas a los partidos políticos.

IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO INTERPROFESIONAL

Por otra parte, ha mostrado el "rechazo profundo" del sindicato a la decisión de FEADRS de impugnar el acuerdo interprofesional de negociación colectiva suscrito el pasado año en Euskadi y ha asegurado que tiene "plena vigencia" y está, "legalmente, recogido adecuadamente".

A su juicio, la decisión de esta patronal supone un atentado contra "la negociación en el ámbito de Euskadi" por lo que no comparten esta impugnación y el sindicato se personará en el juicio como parte demandada.

Loli García ha asegurado que defenderán "con todos sus argumentos" la validez de este acuerdo, del que, según ha recordado, fueron "impulsores". "Vamos a defender su validez y desarrollo en Euskadi por activa y por pasiva", ha afirmado.

En este sentido, tras recordar que la patronal que lo ha impugnado pertenece a la CEOE, al igual que Confebask, espera que, por parte de la Confederación Empresarial Vasca, se realice una defensa activa de este acuerdo en el seno de la CEOE.

"Entendemos que Confebask tiene que hacer algún tipo de iniciativa en ese sentido, nosotros sabemos que Confebask va a defender el acuerdo como no puede ser de otra manera porque es firmante de él", ha añadido.

Por lo tanto, espera que se produzca alguna iniciativa por parte de Confebask porque "no es admisible" que FEADRS haga una actuación de este tipo, además teniendo en cuenta que se trata de una patronal sectorial que está impugnando "un acuerdo que abarca el conjunto de la negociación colectiva en Euskadi". "No parece ni razonable ni, desde luego, lógico", ha apuntado.

Por otra parte, la dirigente sindical ha señalado que el actual problema de la negociación colectiva en Euskadi no se debe a la impugnación de este acuerdo de estructura sino que proviene de "una situación de bloqueo" por "no desarrollar el ámbito vasco de negociación".

"No tiene ninguna validez ese acuerdo y no hace falta que lo impugne ninguna patronal si no hay negociación colectiva en Euskadi que potenciar", ha añadido.

Loli García ha atribuido ese "bloqueo" a la actitud del sindicato ELA, con una postura de "seguidismo" por parte de LAB. A su juicio, en esta situación la patronal vasca, "fundamentalmente Adegi y también Cebek, se está moviendo de forma muy cómoda".

La secretaria general de CC.OO. Euskadi ha afirmado que en el País Vasco "no hay un problema de estatalización" de la negociación colectiva sino "un problema de abandono de los ámbitos propios de negociación colectiva". Loli García ha reconocido que existe un "número importante" de convenios estatales y ha añadido que, gracias a esos acuerdos, "muchos trabajadores vascos tienen actualizadas sus condiciones laborales".

Ante los desencuentros que se han producido en las últimas semanas entre ELA y LAB, ha asegurado que estos sindicatos tienen "modelos sindicales diferentes" y ha señalado que "sólo LAB" puede aclarar si va a dejar su actitud de "seguidismo".

Loli García ha indicado que se ha dado una "ruptura" de la unidad de acción entre ambos sindicatos en el ámbito de la enseñanza, aunque no en todas las mesas porque en Educación Especial, el sindicato de Garbiñe Aranburu "no ha querido dar salida al acuerdo", pese a que, junto con CC.OO., se contaba con "mayoría suficiente".

Según ha asegurado, se verá en los próximos meses si hay "un cambio de actitud", aunque no cree que "suponga una modificación en la estrategia de LAB", pero es algo que "se irá viendo en las mesas de negociación abiertas".

La dirigente sindical ha manifestado que CC.OO. Euskadi va a seguir insistiendo en la necesidad de recuperar la negociación colectiva y ha asegurado que "es el momento de recuperar derechos" y de que se produzca "una recuperación salarial de manera importante". "Es necesario revalorizar el salario en época de crecimiento porque es insostenible la situación en la que estamos ahora con muchas condiciones laborales congeladas en el mejor de los casos", ha apuntado.

Por otro lado, sobre la negociación en el sector público, cree que ha llegado el momento de que el Gobierno Vasco mejore las condiciones de sus trabajadores. A su juicio, el Ejecutivo autónomo lo primero que debe mostrar es "voluntad de negociación", algo que "no ha tenido en estos años" porque, según Loli García, se "ha escudado en los planteamientos que a nivel estatal han venido vía presupuestos y normas básicas".

La secretaria general de CC.OO. ha reprochado al Gobierno Vasco que haya trasladado a la mesa general "propuestas cerradas" y, tras recordar al Ejecutivo que se ha firmado a nivel estatal un acuerdo para la mejora del empleo público que es "positivo", le ha pedido que se deje de "discursos con llamamientos para recuperar salarios" y "predique con el ejemplo".