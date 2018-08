Lunes, en Bilbao, es sinónimo de lucha por las pensiones

Como ya es tradición, el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia se ha concentrado este lunes 6 de agosto para exigir unas “pensiones dignas” a pesar de los 36ºC que marcaban los termómetros y de ser un mes propiamente de descanso para la mayoría. Personas jubiladas, viudas y demás pensionistas se han congregado una vez más cediendo parte de su protagonismo al paraguas, que muchas veces ha sido usado para soportar las lluvias cotidianas de Bilbao. Esta vez ha sido el escudo contra el sol abrasador. De hecho, un grupo considerable de ellos ha decidido estar presente desde la distancia, desde el paseo de la Ría donde los árboles crean un remanso de sombra. Algunos de ellos cuentan con al menos 27 lunes en guerra –más de 35 concentraciones si se contabilizan las movilizaciones extraordinarias– frente a la escalinata del Ayuntamiento de Bilbao, sin embargo, no tienen previsto dar tregua pues como indica una de sus principales consignas, “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

“Estamos aquí para exigir y no pedir, los derechos de las personas mayores y viudas, unas pensiones públicas y dignas”, ha destacado uno de los portavoces del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia. Las peticiones no han variado mucho desde el inicio de la lucha. Salen a las calles para exigir una plena garantía del Sistema Público de Pensiones, así como que la actualización esté relacionada directamente con la subida del IPC. Han tachado de “limosnas” las retribuciones atrasadas y, denunciado que las pensiones son excesivamente pobres, exigiéndose que la cuantía alcance la cifra mínima de 1.080 euros. Esta última petición es propia de los grupos vascos, que han hecho llegar la exigencia a la Coordinadora Estatal para incluirla en la ‘tabla de reivindicaciones’ que se presentó ante la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en una reunión a la que no asistieron los pensionistas vizcaínos.

“El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia no participó en la reunión con la ministra Valerio, pues fue una reunión de cortesía donde se presentaban las exigencias de la Coordinadora Estatal de Pensionistas. La respuesta fue de buenas palabras, poco contenido y muchos reparos”, han informado desde los micrófonos. Algunas plataformas no unitarias sí estuvieron presentes en la asamblea con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aunque como ha señalado Jon Fano, uno de los portavoces, “a pesar de lo que digan los medios, estamos unidos”. Han solicitado “una interlocución directa” con el lehendakaria Urkullu y la ministra Valerio.

También ha cabido, entre sus peticiones y exigencias, una crítica al modelo Entidades de Previsión Social Voluntaria: “El EPSV, es decir, un modelo alternativo al Sistema Público de Pensiones que quiere implantar el PNV y que hará que se resientan nuestras pensiones”. La propuesta del Gobierno vasco para todos los trabajadores del territorio vasco, como han apuntado, supondría "reducir un 6 % las cotizaciones generales a la Seguridad Social". Además de “descapitalizar” la Seguridad Social y “gozar de privilegios fiscales”. Los portavoces han reiterado una máxima: "Nos van a tener en frente, no vamos a permitir que nos roben''.

“Las pensiones de las mujeres se encuentran en el umbral de la pobreza. Hoy las mujeres recibimos una pensión inferior a la de los hombres. Se evidencia la brecha salarial. No teníamos acceso a trabajos bien remunerados, pero tradicionalmente sí estamos a cargo de las familias”, ha señalado una portavoz de las viudas, colectivo que forma parte del Movimiento.

Han recordado la razón por la que estaban allí concentrados todos los pensionistas desde hace meses: “Nos concentramos aquí desde el 15 de enero de 2018, después del escupitajo de la anterior ministra a través de una subida del 0,25% por quinto año consecutivo”.

Como han informado, además de seguir reuniéndose en las inmediaciones del Ayuntamiento de la capital vizcaína todos los lunes, esperarán retomar la masiva afluencia en las movilizaciones tras el periodo vacacional; eso sí, han recordado una cita importante a destacar en el calendario: el primer lunes de la Semana Grande de Bilbao. Esperan una gran concentración donde acudan “pensionistas, viudas, jubiladas y jubilados y también jóvenes”.

Han agradecido a los que están cada lunes y en cada convocatoria, pero también han tenido unas palabras “para los que faltan”, ya fuera por el calor insano o por otro motivo de salud. En especial se ha echado en falta a Josele Perera, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas: “Un saludo también a nuestro presidente que se encuentra con problemas de salud”. Perera, voz y fuerza de la lucha, se encuentra, según fuentes del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, hospitalizado tras una operación de espalda.

Pensionistas movilizados bajo un paraguas a 36ºC

“Esta batalla la vamos a ganar”

Cada intervención de los portavoces era interrumpida por pitidos de silbato, cánticos de premisas reconocibles como “Gobiernen quien gobierne, las pensiones se defienden”, "Pensionistak Aurrera (Pensionistas adelante, en euskera)" “Fuera ladrones de las instituciones” o “Esta batalla la vamos a ganar”. Además, durante algunas de las informaciones leídas desde las escaleras se han oído varios “Dimisión” tras la pronunciación del nombre del lehendakari, “Ladrones” o “Chorizos” cuando se ha mencionado las siglas del Partido Nacionalista Vasco. Voces críticas contra el “Gobierno vasco y todos aquellos que respalden sus decisiones” durante los diferentes discursos. No se han librado tampoco ni Angela Merkel ni el gobierno central.

En los inicios de la convocatoria ha habido un pequeño percance. Los participantes en la concentración han ido acercándose a la escalinata hasta las 12.00 horas, cuando ha dado comienzo a la manifestación convocada. Sin embargo, cuando ya había varias decenas de personas, la carretera se ha visto ocupada y el tráfico aún no se había detenido, por lo que un agente ha tenido que desplazarse con rapidez para frenar la entrada de coches por el Paseo del Campo Volantín. Un taxista que había iniciado el paso por la vía ha tenido que desistir tras una pequeña discusión con un manifestante. El tráfico ha sido paralizado hasta que se ha dado por finalizada la concentración.

Como ya se informó, los colectivos de pensionistas de Araba y Gipuzkoa se encuentran en un receso estival a causa de la temporada vacacional de los meses de verano. Sus últimas movilizaciones se dieron lugar el pasado 2 de julio y prevén su regreso a las calles vascas en septiembre.