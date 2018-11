Marlaska, a favor de la elección parlamentaria de los 20 miembros del CGPJ para que se sustente en la soberanía popular

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado a favor de la elección parlamentaria de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, de forma que el Parlamento no solo designe a los ocho juristas de reconocido prestigio, como hasta ahora, sino también a los otros 12 de procedencia judicial.

"No entiendo un órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado que no esté sustentado por la soberanía popular", ha señalado en declaraciones posteriores al encuentro titulado "Espacios para la reflexion-El reto migratorio: Una ciudadanía sin nación", organizado en Bilbao por la cadena SER y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Grande Marlaska se ha referido a la polémica surgida en torno a la elección de nuevo CGPJ, después de que se haya roto el pacto alcanzado por el PSOE y el PP, tras la renuncia por parte del juez Manuel Marchena a presidir el órgano de Gobierno de los jueces ante el mensaje de WhatsApp reenviado por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que justificaba el acuerdo en que, de esta forma, su partido "controlaba" la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Cuando el presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido cambiar el sistema de elección del Consejo para volver al modelo modificado en 1985 por el PSOE, el ministro del Interior ha abogado por que se proceda a su designación, en su totalidad, por las Cámaras.

"Siempre he defendido la elección parlamentaria de los 20 (vocales) porque no entiendo un órgano de gobierno de los tres poderes del Estado que no esté sustentado en la soberanía popular. Cuestión distinta es que el procedimiento parlamentario tiene que ser, por así decirlo, más exhaustivo", ha indicado.

En este sentido, ha considerado que todos los candidatos "tengan que comparecer" para realizar una exposición de su modelo de Poder Judicial, de su plan de actuación, "y que puedan ser interrogados del bien y del mal". "Es decir, todo el que quiera ser alto cargo del Estado tiene que ser transparente", ha añadido.

IMPUESTO HIPOTECARIO

Fernando Grande-Marlaska ha rechazado, además, que la justicia esté "más desacreditada que nunca", porque hayan "sucedido cuestiones y temas que tienen una concreta actualidad", en referencia a la cuestión del impuesto de las hipotecas.

En esta línea, ha destacado que "el número importante de sentencias que se han dictado en materia de créditos hipotecarios, de derecho inmobiliario, donde en época de crisis y como consecuencia de la crisis, muchos ciudadanos lo han pasado realmente mal, han perdido mucho, y ha habido muchas sentencias judiciales de jueces y juezas españoles que les han hecho recobrar muchas posibilidades de creer en sus propias instituciones".

El titular de Interior ha recordado que "jueces españoles fueron los que interpusieron las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con el fin de que se reconocieran esos derechos y la nulidad de determinadas cláusulas abusivas".

Por ello, ha emplazado a "no ir a una concreta sentencia y a lo que ha acontecido, que no hay que esconderlo, en la Sala tercera del Tribunal Supremo" sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. "Se podía haber resuelto de una manera más correcta y más adecuada, pero el Poder Judicial somos 5.500 jueces", ha precisado.