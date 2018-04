Maroto dice a PNV que "no es razonable castigar" a pensionistas por "apoyar a Puigdemont en su asunto independentista"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha advertido al PNV de que "no es razonable castigar" a los pensionistas que pueden ver incrementadas sus pensiones un 3% por "apoyar" al expresident Carles Puigdemont "en su asunto independentista". Por ello, ha confiado en que los jeltzales sean "parte de la solución y no parte del problema", en relación a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

En rueda de prensa en Vitoria para desglosar las partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy para 2018, Javier Maroto ha destacado que la medida contemplada en las cuentas de subir de las pensiones más bajas un 3% beneficiaría al 40,1% de los 75.357 pensionistas de Álava, que "no van a entender" que ellos "acaben pagando el pato" porque el PNV "apoye a Puigdemont en su asunto independentista".

"No es razonable castigar al 40% de los pensionistas alaveses que van a tener una subida del 3% porque estamos apoyando a Puigdemont, en el caso del PNV", ha reiterado, para esperar que el PNV "sea parte de la solución y no parte del problema en el conjunto de los presupuestos".

En su comparecencia, Maroto se ha centrado en desglosar las partidas de los PGE que afectan a los pensionistas en Álava. En primer lugar, ha reconocido la "legitimidad y dignidad" que tienen los pensionistas para "salir a la calle a reivindicar lo que consideran justo".

"Es absolutamente razonable, y hay que dar las gracias a los pensionistas por el trabajo que han hecho en apoyo a sus familias, a ellos mismos y al conjunto del país. Hay que ser humilde y dar las gracias, y reconocer la legitimidad para reivindicar en la calle que tienen los pensionistas, que es tan digna y útil como la de cualquier otro colectivo", ha manifestado.

Según ha dicho, frente a las movilizaciones de los pensionistas "solo se puede hacer una cosa: autocrítica, escuchar y reaccionar adecuadamente". En su opinión, el Gobierno del PP "ha reaccionado adecuadamente en este caso, cuando lo que se ha dicho es que si la recuperación económica está llegando a otros colectivos, también tiene que llegar a los pensionistas".

Maroto ha destacado que "el mensaje" que traslada el Gobierno popular es que los pensionistas "van a ver también en su bolsillo la llegada de la recuperación económica". "Vamos a llegar a todos ellos, pero, este año y con un esfuerzo especial, vamos a llegar a los que menos renta tienen", ha asegurado, para indicar que, frente a "algunos partidos que pedían la revisión de las pensiones por el IPC o un incremento el 1,2%, finalmente en muchas pensiones va a ser el doble de lo que pedían esos partidos, vamos a llegar al 3%".

En relación a Álava, ha reiterado que, si los PGE se aprueban, "el 40,1% de los pensionistas alaveses va a poder tener incrementos muy superiores a lo previsto inicialmente, incluso del 3%".

En Álava, ha señalado, hay 75.357 pensionistas, con una pensión media de 1.348 euros, y "el 40,1% de este colectivo directamente va a ver como va a mejorar su poder adquisitivo, incluso más del doble del IPC".

Además, ha indicado que los 1.464 alaveses que reciben una pensión contributiva "podrán tener un incremento del 3%", al igual que las 8.808 personas de Álava con una pensión mínima. Asimismo, para las pensiones de hasta 700 euros, la subida sería del 1,5%, "también por encima del IPC", y beneficiaría a 9.610 alaveses.

En el caso de los 6.664 alaveses con pensiones de entre 700 y 800 euros, el incremento sería del 1%, mientras que las 3.700 personas que reciben pensión de viudedad en Álava vería incrementada su pensión un 2%.

Maroto ha considerado "importante" que "los partidos que dicen defender a Álava y a los alaveses entiendan que no ha habido nunca un esfuerzo en materia social tan relevante como en este ejercicio, aunque queda mucho por hacer". Por ello, ha reiterado su petición a "quienes están posicionándose en el no, que no castiguen con ese no partidario al 40% de los alaveses que necesitan ese incremento de las pensiones, porque se lo han ganado, primero con su dignidad y su trabajo, y después también con sus reivindicaciones en la calle".

"El Gobierno ha escuchado su mensaje y tenemos que hacer que el mensaje de las pensiones sea un debate de pensiones dignas y sostenibles en el tiempo, pero, además, poder alcanzar el conjunto de las pensiones", ha defendido.

En materia de pensiones, ha dado a conocer que el complemento de maternidad en las pensiones de hasta el 15%, medida aprobada por el Gobierno del PP hace dos años para complementar las pagas que reciben las mujeres jubiladas que tuvieron que dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de los hijos, ha beneficiado a 2.881 mujeres en Álava, a las que este año 2018 se van a sumar otras 1.400 jubiladas.

OTRAS MEDIDAS

Por otro lado, ha destacado que los PGE incorporan el 'cheque infantil', que supone una ayuda de 1.000 euros para aquellas familias que tengan niños en edad de guardería, y el 'cheque' de 1.200 para aquellas familias que tengan un familiar mayor de 75 años dependiente en su casa.

También ha recordado el complemento de 430 euros para aquellos jóvenes que estén en un contrato de formación, una medida "importante porque muchos de los contratos de formación se están rigiendo por el SMI y nosotros queremos que, en vez de cobrar 700 euros, puedan cobrar 1.200 o 1.300 euros".