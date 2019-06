Martín Berasategi dice que "aprender a comer sano debería ser una asignatura obligatoria en escuelas y universidades"

En un acto en Bilbao, el cocinero donostiarra ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el año 2025 habrá en el mundo 70 millones de menores obesos, por lo que ha llamado a los mandatarios mundiales a atajar este problema.

"El futuro está en los niños, nos corresponde ayudarles, y hay que enseñarles que el libro mejor escrito en la cocina vasca lo ha escrito la Naturaleza y tenemos que mirar todas las mañanas ese libro antes de ir al mercado, a donde los baserritarras (agricultores), los arrantzales (pescadores). Tenemos que hacer que crezcan sanos", ha añadido.

Berasategi ha pedido un esfuerzo comunitario para tener unos niños "mejor alimentados, mejor nutridos". "Si dejamos que ocurra que en el año 25 se produzca esa burrada de 70 millones de obesos, es que algo estamos haciendo mal", ha advertido.

El chef vasco, que cuenta con diez estrellas Michelin, ha hecho estas declaraciones en Bilbao, donde ha participado en la inauguración del espacio 'Eat Like a Pro' de la marca de electrodomésticos Beko, que impulsa una campaña que pretende concienciar de la obesidad infantil en el mundo.

La capital vizcaína ha sido la última etapa de esta campaña, que en los últimos siete meses ha recalado en otras tantas ciudades españolas con el fin de concienciar sobre la importancia de la alimentación saludable de menores y de las familias.

Berasategi ha defendido que comer sano "no tiene nada que ver con el precio". "Hay mucha gente que cree que no tiene mano para la cocina, y en el momento que siguen nuestras recetas, los sabios consejos y 'paso a paso' que damos, al final se atreven, y no es que se atrevan, es que nos felicitan y nos mandan cosas que me ponen 'la carne de gallina'. No sé qué es lo que hemos hecho para no llegar antes a la gente de a pie", ha señalado.