Mendia dice que EH Bildu se disfraza con políticas sociales "amables", pero, si rascas, sale "el intolerante"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que EH Bildu, "por mucho que se disfracen con políticas sociales amables", por "poco que rascas sale el intolerante que tiene dentro", para añadir que votar a otra formación que no sea a la socialista supondrá "regalar alcaldías" a la coalición soberanista, lo cual será "un desastre".

En un acto en la plaza de los gudaris de Pasaia, en el que también han intervenido el teniente de diputado general y candidato socialista a diputado general de Gipuzkoa, Denis Itxaso, y la alcaldesa de la localidad y candidata a la reelección, Izaskun Gómez, Mendia ha señalado que el domingo este municipio se juega mantener la "estabilidad" de la que, a su juicio, le han dotado los socialistas o "volver a la confrontación y la parálisis en la que este municipio ha estado durante tantos años".

Además, ha señalado que los nacionalistas "añoran volver a sus viejas alianzas", algo que "sería lo peor en municipios como Pasaia", ya que supondría volver a "una Pasaia y a una Gipuzkoa uniforme".

"PNV y EH Bildu parece que en esta campaña están haciendo unas primarias nacionalistas al modo que están haciendo PP y Cs en España para ver quien lidera la derecha en España o el nacionalismo en Euskadi", pero, en realidad, "quieren sellar acuerdos, en los ayuntamientos, en la Diputación".

Mendia ha señalado que, si lo hacen, va a ser "el caballo de Troya" de los pactos que ya tienen en el Parlamento vasco. La dirigente socialista ha criticado que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, tiene "una visión única, monocolor del país y, enseguida, cuando rascas, sale la intolerancia".

"Por mucho que se disfracen con políticas sociales amables por poco que rascas sale el intolerante que tiene dentro", ha afirmado en alusión a la coalición soberanista, para añadir que la "guarnición" de los socialistas, como Otegi ha llamado al resto de partidos, "apuestan por el diálogo y el autogobierno" y fueron capaces "de traer la paz a este país".

"DE LA RESIGNACIÓN A LA AUTOESTIMA"

Itxaso ha aplaudido que, en los últimos años, Pasaia ha experimentado un gran cambio y "ha pasado de la resignación a la autoestima". "Lo primero que hicimos cuando llegamos a la Diputación fue mirar a los lugares que más necesitaban de apoyo, como Pasaia", ha señalado.

Además, ha reconocido que "la tarea que hay que hacer aquí es ingente" y requiere de "mucha valentía", porque hay partidos "que se llaman de izquierdas, pero solo saben poner palos en las ruedas y sostener la pancarta de la negación" y, además, "están en casa".

También se ha referido a Elkarrekin Podemos, que "no han sabido ni gobernarse a sí mismos", y, ha advertido de que apoyarles "es seguir regalando alcaldías a EH Bildu que solo trae parálisis y frustración". "Una izquierda radical que no entiende que para ser de izquierdas lo que hay que hacer es llevar las polítias progresistas a los gobiernos y eso requiere trabajar mucho pero también alcanzar acuerdos", ha sostenido.

Además, ha señalado que los socialistas se pueden equivocar pero "han trabajado toda la vida por el bien común". "Queremos más, más recursos, cuatro años más para finalizar lo que hemos empezado", ha señalado.

También se ha referido al Festival Marítimo de Pasaia al que vinieron el pasado año "miles de personas a ver este tesoro", un "diamante en bruto", ha señalado en alusión a este pueblo "de arrantzales, de rederos, de maquinistas", una "historia que cuenta su patrimonio marítimo". "Los pasaitarras hemos hecho muchas cosas y necesitábamos un chute de autoestima", ha sostenido.

El candidato socialista ha pedido el voto para tener "cuatro años más para poder rematar lo que hemos empezado". "Nos conocéis, otros van divididos, otros solo saben poner palos en las ruedas", al tiempo que ha pedido a los pasaitarras que el domingo vuelvan a salir a la calle, porque "vamos a ganar".

AVANZAR O VOLVER A ATRÁS

Gómez ha afirmado que el domingo se decide si se quiere una Pasaia que "avance" o "volver a atrás, a los años de la parálisis, la imposición y el Puerta a Puerta". "Hace cuatro años cuando recuperamos la Alcaldía de Pasaia nos encontramos un Pasaia sin proyectos, sin ideas", un municipio "sumido en la parálisis y el abandono" que "no importaba a nadie".

"El Gobierno de Bildu hizo que muchos pasaitarras salieran a la calle enfadados", porque no tuvo "ningún empacho" en "imponer" el sistema de recogida de residuos Puerta a Puerta, pese a no incluirlo "en su programa electoral". "Bildu me suele acusar de no defender los intereses de los pasaitarras ante otras instituciones, qué desfachatez", ha señalado.

La alcaldesa pasaitarra ha defendido que los socialistas cuando han estado al frente del Ayuntamiento pasaitarra no han permitido que "ni una sola vez que ni un euro comprometido con este pueblo se vaya a otra parte, pero Bildu permitió que sus compañeros en la Diputación, también de Bildu, se llevaran cerca de un millón de euros de un convenio suscrito con este Ayuntamiento a otro sitio". "Lecciones de Bildu, ni una", ha subrayado.

"El año que viene la 'zona de Andonaegui' será una realidad gracias a las gestiones con el consejero socialista" del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, ha anunciado, para añadir que "frente a la discordia, la protesta y la negación, diálogo, siempre diálogo".

"Tenemos un plan para crear empleo, para ofrecer alternativas de vivienda, para poder vivir seguros, para que Pasaia tenga un horizonte que nos permita mirar al futuro, 76 propuestas viables, sin cantos de sirena, ni brindis al sol", ha defendido. La alcaldesa de Pasaia ha afirmado que han "cumplido" y han respondido a la "confianza" que los votantes socialistas depositaron en ellos, aunque "a algunos no les gusta", citando a EH Bildu.

PASAIA "IMPORTA"

Además, ha subrayado que "ahora Pasaia importa a otras instituciones", lo que, a su juicio, molesta a EH Bildu porque "han vivido en el cuanto peor mejor". "Si hay voluntad, ideas, proyectos e ilusión Pasia avanza, y nuestros vecinos lo han comprobado", ha sostenido, para añadir que ahora la coalición soberanista se ha convertido "en las hermanitas de la Caridad", cuando "no han hecho otra cosa que estar detrás de la pancarta" y acusan a los socialistas "de no hacer nada". "Volvemos a la desfachatez", ha insistido.

Finalmente, ha advertido de que el domingo Pasaia "se juega mucho" y ha pedido a los votantes que se pregunte si la localidad está hoy mejor que hace cuatro años y si avanza. "Si la respuesta es sí, nosotros somos la única opción posible y juntos podremos seguir avanzando", ha finalizado, para pedir el voto para lograr una mayoría que permita avanzar en el camino avanzado y llevar adelante nuevos proyectos.