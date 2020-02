Mendia (PSE) rechaza que la transferencia de la gestión económica de la SS sea una "cesión", sino cumplir la Ley

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha rechazado que se pueda calificar la transferencia a Euskadi de la gestión económica de la Seguridad Social de "cesión" a los nacionalistas porque supone "el cumplimiento de la Ley" porque está recogida en el Estatuto de Gernika. Además, ha insistido en que no supondría la ruptura de la 'caja única', sino "simplemente que la ventanilla de cobro de las pensiones pasaría de la Administración General del Estado a la Administración vasca".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Mendia ha señalado que la transferencia de la Seguridad Social o cualquier otra "nunca puede ser tildada de cesión" porque "es cumplimiento de la Ley". "Otra cosa, que no es un matiz menor --ha proseguido--, el calendario que ha pactado el Gobierno de España con el Vasco no es un calendario de transferencias, es de inicio de las negociaciones".

Según ha explicado, se trata de dos Gobiernos "con intereses diferentes que inician una negociación, y no quiere decir que esa negociación finalice en la transferencias y mucho menos en las condiciones que se puedan pretender".

Además, ha insistido en que el PNV "ha venido a las posiciones socialistas y de la Constitución y del Estatuto". "Si se hiciera la transferencia de la Seguridad Social, no sería con ruptura de la 'caja única', sería simplemente que la ventanilla de cobro de las pensiones pasaría de la Administración General del Estado a la Administración vasca, pero el sistema seguiría siendo único, seguiría siendo el sistema público de pensiones, el pacto de Toledo y los créditos presupuestarios seguirían estando en el Presupuesto General del Estado".

Por ello, ha emplazado a asumirlo "con normalidad" y ha asegurado que hay que "alegrarse que partidos nacionalistas estén en la senda institucional de relaciones normalizadas entre dos Gobiernos, el central y el autonómico".

"Y hay que celebrarlo en contraposición con los que tenemos en Cataluña, que hemos tenido una ruptura también de convivencia. Lo que hemos conseguido los socialistas acordando con el PNV es muy positivo y debe marcar el camino para otras comunidades autónomas", ha apuntado.

GOBIERNO VASCO

La líder de los socialistas vascos ha destacado que "lo grande" que ha conseguido su partido en los últimos años es haber logrado "poner en un papel", con un PNV "tan diferente" a su formación, "cuál era la hoja de ruta política para un Gobierno y centrar las instituciones en esa hoja de ruta", mientras "todo lo demás se dejaba para un ámbito parlamentario".

A su juicio, era "muy importante que no hubiera turbulencias en la política vasca". "En Euskadi hemos sufrido mucho y lo que necesitamos es que este sosiego haga que en Euskadi podamos seguir avanzando y tenemos por delante los mismos retos que tienen en Andalucía, en Valencia o en Madrid, es decir, afrontar todas la revolución digital, la climática, los retos de la inmigración, etc", ha apuntado. Para eso, ha asegurado que no se pueden tener Ejecutivos "distraídos en banderas y nacionalismos".