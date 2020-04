Mendia dice que la ciudadanía no perdonará "el griterío" ni a quien "levanta muros con críticas injustas"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha advertido de que la ciudadanía "no perdonará el griterío" a quienes "se empeñan en poner palos en las ruedas", ni a quienes hacen "cuentas, en secreto, sobre la rentabilidad política y su interés particular y se atrevan a levantar muros con críticas injustas". Además, ha garantizado que los socialistas "no tolerarán que nadie quede abandonado a su suerte, ni en la enfermedad, ni cuando toque recuperar el pulso de la economía".

Mendia, que ha presidido telemáticamente la reunión de la Comisión Ejecutiva de su partido, ha destacado el "empeño" de los socialistas Vascos en "evitar que cualquier ciudadano quede abandonado a su suerte" como consecuencia de la enfermedad, "sea cual sea su edad y situación", o bien "privado del respaldo de las instituciones en materia social, acceso a una vivienda digna o protección de sus derechos".

Durante el encuentro, Mendia ha instado "a todos los responsables del partido a "no bajar la guardia en ningún momento" ante situaciones que "requieran una respuesta ágil y a diseñar soluciones para afrontar el futuro próximo con garantías de éxito".

"La gente confía en nosotros en momentos difíciles porque saben que vamos a responder con una defensa a ultranza de los servicios públicos, de una sanidad de calidad, en defensa de la igualdad y de la justicia social", ha señalado.

Según ha puntualizado, al PSE-EE le avala "la experiencia" y ahora "toca ir más allá". "No vamos a tolerar que ninguna persona se vea abandonada a su suerte en la enfermedad, sea cual sea su edad o condición, y para ello contamos con un sistema sanitario sólido y un excelente equipo de profesionales, pero tampoco vamos a dejar que pase esto cuando toque recuperar el pulso de la economía", ha manifestado.

Además, según ha dicho, el empleo y la protección social "nunca han dejado de ser una prioridad", para el PSE-EE, "pero ahora lo serán más que nunca". "No puede ser que la factura la paguen siempre los que menos tienen", ha explicado.

Idoia Mendia se ha referido, en concreto, al diseño de los próximos Presupuestos vascos y a la reordenación de los actuales "para responder a las prioridades urgentes, o al apoyo a sectores económicos que van a sufrir de forma especial el parón de la actividad en la mayor parte del mundo", así como a "los autónomos o al pequeño comercio".

También ha apuntado como "imprescindible" un modelo sanitario "renovado, capaz de atender a las necesidades sanitarias de la población vasca como también capaz de responder a futuras amenazas", y ha reclamado "la puesta en marcha de un verdadero espacio socio-sanitario, que garantice la mejor atención a nuestros mayores, basada en una mayor humanización y participación de la familia y la comunidad".

"Es necesaria una especial atención al reto demográfico que supone el envejecimiento de nuestra población y la actualización del decreto de cartera de los servicios sociales vascos con el objetivo de conseguir la ansiada convergencia de la ciudadanía vasca ante estos derechos", ha añadido.

La líder de los socialistas vascos ha instado a sus representantes en las instituciones -algunos de ellos presentes en la reunión, como los consejeros Iñaki Arriola, Sonia Pérez y María Jesús San José, el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, el portavoz parlamentario, José Antonio Pastor- y a los secretarios generales de los tres territorios, a "redoblar los esfuerzos por dar una respuesta adecuada a una situación muy grave".

FALLECIDOS

También ha tenido un recuerdo para los fallecido durante la pandemia y ha trasladado su solidaridad a las familias, "que no han podido despedir a sus seres queridos con la cercanía que merecían y ha deseado una pronta recuperación a todos los afectados".

"Hemos tomado decisiones complementarias en los distintos niveles de la Administración, la declaración del estado de alarma para evitar la propagación de los contagios, medidas sanitarias extraordinarias de reordenación del sistema desde Osakidetza para dar respuesta a una crisis sanitaria sin precedentes. Además, el Gobierno ha proporcionado a Euskadi 43.600 test rápidos, 2,5 millones de mascarillas, material de protección, el Ejército ha desinfectado infraestructuras básicas", ha recordado.

También ha aludido a otras medidas adoptadas en distintos ámbitos relativos a la protección social e impulsadas por el Gobierno central, como "la suspensión de los desahucios durante seis meses, la prórroga de los contratos de arrendamiento, el aplazamiento de las cotizaciones a los autónomos o la prestación por desempleo a las trabajadoras del hogar".

"Desde el Gobierno Vasco hemos dotado de más dinero a las ayudas de emergencia, a las destinadas a los cuidadores de dependientes, a la conciliación, a la contratación de personas desempleadas. Hemos ampliado las líneas de crédito a las empresas e implantado ayudas para los autónomos", ha añadido.

También ha destacado que el Departamento de Vivienda, dirigido por Iñaki Arriola, ha ordenado la exención del pago del alquiler y la comunidad "a todas las personas inquilinas de VPO que se queden en paro o vean reducidos sus ingresos con motivo del coronavirus" y la respuesta del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, que lidera Sonia Pérez, "en apoyo de sectores que hoy ya son una parte sustancial de la economía vasca" y las acciones del Departamento de Trabajo y Justicia, a cuyo frente se encuentra María Jesús San José, "en un momento en el que los derechos laborales requieren una mayor protección".

Mendia ha pedido a los responsables de la Comisión Ejecutiva "la reactivación de todos los grupos de trabajo" con expertos de la dirección socialista "para plantear las propuestas que consideren urgentes y necesarias en todos los ámbitos".

"Sé que desde el Gobierno de España, el Gobierno Vasco, desde las diputaciones, los ayuntamientos y las alcaldías, allí donde se ven de cerca de las necesidades de nuestros vecinos, estáis dando soluciones", ha indicado.

No obstante, ha reclamado "que no aflojéis, que el esfuerzo sea mayor, porque nuestros vecinos se lo merecen, la sociedad vasca se lo merece". Además, les ha pedido empezar a "definir un futuro que se presenta incierto" para afrontarlo "con la confianza que los vascos y vascas siempre han puesto en sus instituciones".

"La ciudadanía no perdonará el griterío de aquellos que están los empeñados en poner palos en las ruedas. Ellos verán. Tampoco éste será el momento de los que hagan cuentas en secreto sobre la rentabilidad política y su interés particular y se atrevan a levantar muros con críticas innecesarias, injustas", ha advertido.

La secretaria general del PSE-EE se ha mostrado segura de que "saldremos de ésta, como hemos salido en el pasado de situaciones muy difíciles". "Hay que arrimar el hombro, también en los próximos meses, y los socialistas vascos estaremos siempre en esa tarea, donde nos toque, con la mano tendida a la colaboración, pero firmes en la defensa de la justicia social, la igualdad y la solidaridad", ha concluido.