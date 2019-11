Mendia avisa que vuelve "el fantasma de la ultraderecha" porque algunos "están más pendientes de combatir a PSOE"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que ha vuelto "el fantasma de la ultraderecha, alimentado por algunos" que "están más pendientes de combatir al PSOE". Por ello, ha preguntado al PNV y a Podemos si "van a respaldar una propuesta de progreso o van a abrir la puerta a que la derecha marque el rumbo".

En un acto político celebrado en el Parque de Los Hermanos de la localidad vizcaína de Barakaldo, junto al cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Patxi López, y la también candidata María Guijarro, Mendia ha apuntado que ya se "enfila la vía para que Pedro Sánchez siga siendo el presidente con más claridad y contundencia".

Tras recordar que Sánchez ayer estuvo de nuevo en Euskadi por segunda vez en menos de un mes, "y eso que la campaña es muy corta", ha apuntado que el líder del PSOE se siente "cómodo" en la Comunidad Autónoma Vasca."Cree en nosotros, en las gentes de Euskadi, en nuestro autogobierno y en ese modelo de estabilidad que los socialistas estamos haciendo posible", ha afirmado.

Además, ha destacado que sabe que "hay una amplia mayoría social en Euskadi que quiere acabar con la inestabilidad y poner a las derechas donde se merecen". "La única forma de hacerlo es con Sánchez, no hay otra", ha avisado.

La líder del PSE-EE ha alertado de que hay partidos que quieren que se olvide "qué es lo que está en juego" porque "están en la batalla entre nacionalistas, en la disputa entre las escisiones de la izquierda, en si les toca la lotería en las primarias de la derecha".

"Pero no se puede ir a unas elecciones como quien va a comprar la Lotería de Navidad, a ver si me toca un pellizco. Vamos a elecciones para que nuestros diputados elijan al presidente del Gobierno de España", ha recordado.

A su juicio, "muchos no están en eso" y ha dicho que no sabe "si están a setas o a rolex", en alusión a la conocida expresión del candidato del PNV Aitor Esteban, "pero no están a garantizar" un Ejecutivo. "Los nacionalistas no van a optar a la Presidencia, no tienen candidato, así que la gobernabilidad parece que no va con ellos. Los otros saben que no tienen posibilidades de ganar, y ya han demostrado que sólo saben pedir sillones y ministerios", ha indicado en alusión a Podemos.

Por ello, les ha preguntado "si van a respaldar una propuesta de progreso o van a abrir la puerta a que la ultraderecha marque el rumbo""¿Van a facilitar que Vox, de la mano del PP y Ciudadanos, decida nuestro destino los próximos cuatro años?", ha cuestionado.

La dirigente del PSE-EE ha recordado que en abril la ciudadanía "alejó el fantasma de que la ultraderecha gobernara en España". "Ese fantasma ha vuelto. Ese fantasma lo han alimentado quienes en la investidura se olvidaron de lo importante", ha subrayado.

Además, ha reprochado que todavía haya "quien insinúa que al socialismo le conviene Vox". "¡Pero cómo se puede mentir tanto!, ¡Pero cómo le puede molestar a un solo demócrata de este país que se acabe por fin con una anomalía, con la honra al dictador!", ha añadido.

En su opinión, "la realidad es que a todos les molesta" el PSOE y, por eso, "no les importa alimentar las tesis de los fascistas, ni les importa dar de comer a ese monstruo".

A su entender, "lo preocupante no es sólo el crecimiento de Vox", sino que "lo peor de todo es el contagio de sus políticas". "El peligro es que PP y Ciudadanos han comprado el libro de las políticas de Vox allí donde ha hecho falta. Y si las derechas tienen hoy otra vez posibilidades de sumar es porque algunos están más pendientes de combatir al socialismo que de combatir un proyecto de privación de derechos y libertades", ha aseverado.

Mendia ha insistido en que "hay un riesgo de derechización de las políticas del país, pero eso no depende del Partido Socialista, sino que quienes no comprometan su apoyo a un proyecto de progreso, de autogobierno y de pluralidad". "Hay riesgo de que quienes no quieren o no pueden gobernar regalen sus escaños a la involución", ha subrayado.

La secretaria general del PSE-EE ha llamado a volver a "frenar la victoria de las derechas", votando al PSOE "de forma inequívoca y clara", y decir que Pedro Sánchez "lidere un proyecto estable, coherente, dialogante y progresista"

"Nuestra batalla no es la de los nacionalistas de uno u otro signo, no es la de la confrontación de sentimientos, no es contra nadie por su forma de sentirse vasco, catalán o español, no es contra otras formas de entender la izquierda", ha apuntado. En esta línea, ha dicho que su "batalla es contra el sectarismo, la precariedad y la parálisis".

"TODOS CONTRA EL PSOE"

Por su parte, Patxi López ha considerado que en esta campaña el único argumento del resto de partidos es el de "todos contra el PSOE". "No les hemos escuchado ninguna otra cosa. No hay nada más en el horizonte, no hay una sola propuesta más, no hay ni un motivo más", ha añadido.

El candidato del PSE ha recordado que Pablo Iglesias "dice que los socialistas van a pactar con Pablo Casado, Casado que con losindependentistas", mientras los independentistas les acusan de ser "lo mismo que Vox" y el partido de Abascal de ser "los traidores a España". "Y de España nos quiere echar Rivera porque dice que pactamos con terroristas y bolivarianos", ha subrayado.

Por ello, cree que el socialismo es "el objetivo a batir por todos" porque va "por camino correcto" y va a ganar las elecciones. "Si no, no habría esta agresividad", ha manifestado.

Asimismo, ha apuntado que el objetivo de Casado y Rivera "es poner en marcha un gobierno del trifachito, y ha recordado que ayer Pedro Sánchez dejó "meridianamente claro" que "no va a haber, de ninguna de las maneras, gobierno de coalición con el PP". Por ello, ha acusado a Iglesias de "mentir" cuando asegura que va a ser así.

"Sólo les interesan los sillones que ocupan", ha lamentado, para preguntarle si "van a votar, por quinta vez, en contra de que haya un Gobierno socialista en este país".

También se ha referido a las "cosas delirantes" que dicen las derechas y ha recordado que Casado dijo que el PSOE "le hacía la pinza al PP con Vox". "Lo mismo dicen esta barbaridad que la contraria porque ellosy Cs nos acusan de irnos al otro extremo y pactar con Torra, conlos independentistas en Cataluña para romper España, con Bildu enNavarra para dar alas a los terroristas y creo que nos acusarán de ir con el demonio en los demás lugares", ha apuntado.

En esta línea, ha destacado que, "quién se está enfrentando a los independentistas en Cataluña con firmeza y proporcionalidad para defender la ley, buscando a la vez un diálogo inteligente entre catalanes, es el Partido Socialista, que no ha cedido ni un milímetro en la defensa del Estado de Derecho, de la Constitución, del Estatut".

"Hay que recordarles que el referéndum ilegal, el ridículo de las urnas, la declaración unilateral de independencia, la fuga de Puigdemont y compañía, el cierre del Parlament, el aumento espectacular del independentismo y la falta de coordinación entre policías yMossos, se produjo con un gobierno del PP", ha subrayado.

Además, ha acusado a los populares de "llenarseles la boca hablando de España", pero "lo único que hacen es enfrentar territorios y enfrentar ciudadanos". También ha acusado a la derecha de hacer "campañas falsas, barriobajeras e indecentes para desmovilizar a los votantes de izquierdas", mientras que los que están a la izquierda del PSOE "quieren movilizar a para frenar a los socialistas".

"Nosotros tocamos arrebato para que nadie deje de votar el día 10", ha apuntado, para instar a "frenar al monstruo del trifachito", que sigue esperando a la vuelta de la esquina".